En algunas ocasiones, ni una corte de estilistas y asesores de imagen, evitan que dos famosas coincidan con el mismo vestido. Mira que tienen ayuda para elegir sus modelitos y sus looks pero, como nos ha pasado alguna vez a todos, eligen idéntico look para acudir a algún evento social. Esta semana, hemos escogido a seis actrices que han lucido el mismo vestido en diferentes eventos. Nicole Kidman y Zazie Beetz escogieron el mismo modelo de Christopher Kane pero, por los diferentes complementos, nos decantamos por la actriz de 'Joker'. También te mostramos las coincidencias de Noomi Rapace y Lea Seydoux y de Greta Gerwig con Emma Stone. ¿A quién le sienta mejor el modelito?

Nicole Kidman y Zazie Beetz, con un escote de escándalo

Es cierto que la ex de Tom Crusie siempre va impecable, pero en esta ocasión poco tiene que hacer con la actriz de 'Joker'. Además del tipazo que tiene, su color de piel y el escote del vestido midi de Christopher Kane juegan a su favor. El recogido de coleta con el pelo afro, el juego de pendientes con un solitario largo y las sandalias minimal son también un plus a su outfit.

Greta Gerwig y Emma Stone, blanco y romántico

La directora del filme 'Mujercitas' apostó por la versión en largo del vestido de Rodarte, igual que el diseño que la firma destacó en su pasarela. La oscarizada actriz de 'La la land', en cambio, prefirió el largo medio y lució unas sandalias en negro que estilizaban aún más su figura. Al ser más corto, los volantes no resultan tan exagerados y es mucho más ponible que la opción de Gerwig.

Lea Seydoux y Noomi Rapace, largo y de encaje

Este largo diseño de encaje de Louis Vuitton no necesita mucho más para convertirse en el look perfecto en la alfombra roja. La actriz de la saga de 'Los hombres que no amaban a las mujeres' añade su toque personal con pulsera y gargantilla punk en dorado. Para colmo, se pinta las uñas del mismo tono, lo que da como resultado un estilismo mucho más agresivo. Seydoux está perfecta con pendientes de aro y labios rojos.

