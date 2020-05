¿Te acuerdas de la operación bikini ? En años anteriores, esta época primaveral era la adecuada para prepararse ante la llegada del verano con la intención de, sin complejos, quitarse las medias para ponerse los pantalones cortos y enfundarse en el temido bikini. Habitualmente en marzo ya empezaba a activarse la operación bikini. Pero este año llevas en casa desde el 14 de marzo, puede que durante la cuarentena no hayas hecho ejercicio y que el aburrimiento te haya conducido a la nevera más de lo deseado. Posiblemente el confinamiento te haya complicado un poco más de lo esperado el lucir la figura deseada. Ahora, estás a punto de ponerte el traje de baño, un momento difícil. Quitarte la ropa y verte desnuda ante el espejo puede que no siempre te buenas noticias. Pero tranquila, ¡estás a tiempo!

Si no eres del grupo de personas que ha aprovechado la cuarentena para ponerse en forma, tampoco desesperes porque no todo está perdido. La operación bikini este año será más corta, dispones de menos tiempo para prepararte pero sí puedes lograrlo con un poco de voluntad y organización.

Primero debes pesarte para saber cuántos kilos has ganado en este confinamiento. Ségun los expertos, la media está entre 3 y 6 kg así que tienes que saber desde qué punto partes y aún puedes perder 4 kg sin excesivo esfuerzo.

De todo modos, no debes olvidar que tú eres lo más importante y que tu belleza no está en los kilos de más, ni en los kilos de menos, sino que está dentro de ti y en lo que proyectas al exterior. Una mujer sin complejos es una mujer que llega más lejos. Pero te puedo ayudar a que, asumiendo tu propio cuerpo y tus limitaciones, lleves unos hábitos saludables para poder enfrentarte el bikini de la mejor manera.

Tienes que centrarte en tres aspectos: ejercicio físico, dieta equilibrada y tus visitas a tu centro de estética. Debes salir a caminar por lo menos una hora y media al día, elige las horas tempranas para que no tengas mucho calor. Ponte ropa ligera, zapatilla cómoda y camina. Cuando llegues a casa haz estiramientos, un poco de respiraciones, un poco de yoga para meditar relajarte y conectar con tu mundo interior y aceptarte tal y como eres.

La dieta debe ser equilibrada tienes que olvidarte por completo de los alimentos procesados de los azúcares, de los snacks, de la bollería industrial y de los refrescos. Pásate al agua como bebida y aliméntate de forma saludable incorpora más frutas de temporada, verduras, legumbres, frutos secos y semillas.

Acude a tu centro de estética de confianza para que con ayuda de la última tecnología te ayuden a remodelar tu cuerpo, reafirmar los glúteos, los muslos, aplanar un poco el abdomen y minimizar la celulitis. Como se cuenta con poco tiempo escoge técnicas de pocas sesiones, ahora es tiempo de ahorrar y de optimizar los recursos económicos. La tecnología de remodelación corporal que te recomiendo es el VelaShape III que, en solo tres sesiones, una cada 15 días puedes conseguir muy buenos resultados

Si buscas perder unos 3 o 4 kilos ponte manos a la obra pero siempre con cabeza huyendo de las dietas milagro y de los ejercicios extenuantes y está llegando el tiempo de ir saliendo a la calle pero no olvides la prudencia y las medidas de seguridad.

