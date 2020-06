Este año, lo de disfrutar del verano parece que queda más lejos que nunca por culpa del confinamiento que vivimos a causa del verano. Sin embargo, la desescalada ya empieza a ser una realidad y, en muchos lugares, ya puedes salir a tomarte algo a una terraza e ir calentando motores de cara a la estación más calurosa del año. Te proponemos el look perfecto para lucir en tus próximas salidas a la calle, un look que te dará el chute de energía necesario para afrontar lo que queda de encierro. Y todo gracias a su principal protagonista, el rosa chicle. Este refrescante y alegre color es pura tendencia esta temporada pero ojo que según cómo lo combines puedes parecer una niña repelente camino de la adolescencia.

Para no equivocarte, te proponemos fijarte en cómo lo hace toda una experta en moda, Heidi Klum. La modelo alemana presume de estilazo combinando un llamativo blazer de color rosa chicle con unos vaqueros. Este look desenfadado tiene un toque de elegancia gracias a los stilettos blancos a juego con un bolso del mismo tono. ¿Te animas a copiarla?

