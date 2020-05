Si hay un icono de moda al que merece la pena copiarle los modelitos, esa es Miranda Kerr. da igual que la top vaya a una alfombra roja, a la gala del MET, a por los niños al cole o al súper: ¡siempre va ideal de la muerte!

Para ella, que lo ha mamado desde muy joven, combinar prendas es pan comido, y le da igual el estilo: más 'sport', más 'preppy' o más elegante.

Por eso, Miranda es uno de nuestro referentes de moda, y por eso hoy le hemos diseccionado un look entero ¡y hemos encontrado casi las mismas prendas por mucho menos!



Jun Sato

¿Te atreves con este look ahora que llega el buen tiempo?



El Corte Inglés

Bolso blanco y negro, en El Corte Inglés, 21,95 €

COMPRAR





El Corte Inglés

Pulsera Diamonfire, de El Corte Inglés, 189 €

COMPRAR

El Corte Inglés

Anillo con solitario, de El Corte Inglés, 44,50 €.

COMPRAR

'Beauty look'

Cedidas

Laca de uñas de, 19,95€en Douglas . Gel concentrado con ácido hialurónico Rosâge, de El Corte Inglés . Labial, 24 € de

