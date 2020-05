Emma Stone y Amal Clooney son de las celebrities mejor vestidas del panorama internacional. Sus looks sobre las alfombras rojas de cada evento al que van siempre son perfectos. Las dos mujeres tienen un gusto exquisito y, por lo que vemos, prácticamente igual.

La actriz y la abogada, mujer de George Clooney, han coincidido llevando un elegantísimo mono de la diseñadora británica Stella McCartney con escote asimétrico y cintura marcada. El look elegido lo llevan exactamente igual a excepción de un sutil detalle que apenas se aprecia y que luego revelaremos.

Pero no han sido las únicas famosas que hemos visto llevar estilismos repetidos. En nuestro extenso archivo de fotos de celebrities y alfombras rojas hemos pillado también a Celine Dion y Jennifer Lopez con un espectacular vestido corto en color blanco y a Lady Kitty Spencer y Kate Beckinsale con otro vestido de encaje en ese tono... ¿quieres saber de quiénes son sus modelitos?

Sigue leyendo y resolvemos tus dudas...

Emma Stone y Amal Clooney, tendencia asimétrica

Agencias

Sentimos debilidad por los monos, que tan de moda vuelven a estar esta temporada. La actriz y la abogada coinciden con este diseño asimétrico y de pantalón ancho de Stella McCartney. Las dos están perfectas, pero elegimos a la esposa de George Clooney, que añade cinturón ancho y destaca sus discretas curvas. La combinación con salones negros y bolso animal print es también perfecta.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Celine Dion y Jennifer Lopez, estilo sofisticado

Agencias

Este vestido blanco con bajo y mangas de plumas firmado por Valentino es una de esas piezas comodín de la que tiran las stars para eventos especiales. En este caso, la artista canadiense lo luce de día y lo combina adecuadamente. Sin embargo, preferimos a J Lo, que añade el detalle de la lazada en el cuello redondo y le da un toque muy personal con pendientes de aros y cabello recogido.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lady Kitty Spencer y Kate Beckinsale, encaje en blanco

Agencias

Puede que este vestido de corte midi de Dolce & Gabanna, de encaje y volantes, sea un clásico de la firma, pero la modelo británica y la actriz demuestran que se puede actualizar un diseño tirando de complementos. Beckinsale lo hace con zapatos joya. La sobrina de Lady Di, con bolso y zapatos negros combinados con el detalle del tocado. El resultado de Spencer es espectacular.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.