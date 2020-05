Cinco mujeres rubias y una morenaza han entrado esta semana en nuestro ranking de la semana de peor vestidas. La actriz y activista en defensa de los animales Pamela Anderson ha sido elegida por votación en la redacción para encabezar la lista de looks imposibles de entender.

Podríamos hablar durante horas intentando encontrar la explicación a por qué se depila tan mal las cejas o por qué no se buscó un peluquero para ese día, pero eso ya nos daría para hacer otro tema y nos desvía de lo que hemos venido a hacer aquí.

Y vale, lo reconocemos: al no haber eventos, hemos tirado de archivo para dar con los estilismos más horrendos que han llevado las celebrities en los últimos meses antes del confinamiento para frenar la pandemia del coronavirus.

¿Quieres saber qué famosas acompañan a Pamela Anderson esta semana en nuestro listado de estilismos poco acertados? Pues sigue leyendo porque te vas a sorprender con alguna de ellas.

Pamela Anderson, con la colcha a cuestas

Ya sabemos que a la actriz le encanta la diseñadora Vivienne Westwood, pero este modelito suyo es de lo peor. Si además lo combina con botas moradas, ¡tierra, trágame!



Chloë Grace Moretz, de caponata

Los pantalones son un horror y, para colmo, a la actriz este diseño no le sienta nada bien. Seguro que hasta ella se ve ridícula. Sólo la camiseta polo y el peinado la salvan de una nota peor.

Elle Fanning, todo al rojo

¿Esos volantes en las mangas? Qué exagerado todo, si ya son abullonadas y además el vestido ya lleva volantes en la falda. Vale, lo repetimos porque hay quien no lo pilla: ¡Menos es más!

Tilda Swinton, arriesgada

Todos conocemos de la peculiaridad de los outfits de la actriz británica, pero esta vez se ha pasado. La original chaqueta corta queda deslucida con semejante pantalón fucsia.

Vanessa Hudgens se viste de rosa

Así es, porque el vestido en color coral, diseño de Marc Jacobs, simula perfectamente los pétalos de esta flor. No está del todo mal, pero a Hudgens, no muy alta, no le favorece.

Margot Robbie, romántica exagerada

Tenemos que aprobarla porque tiene un tipazo y una cara preciosa, pero hay que reconocer que este vestido, por mucho que sea de Dior, es difícil de llevar. Demasiado pomposo…

