Ficha los mejores consejos para que el protector solar sea eficaz.

Proteger tu piel del sol en verano es clave para tu salud y tu belleza.

Con la llegada del verano no debes olvidar el uso del protector solar ya que el sol es la primera causa de envejecimiento, empeoramiento de acné y el cáncer de piel, a mi juicio estar morena unos días no justifica los riesgos que se corren. Además las mujeres en edad fértil tienen siempre la amenaza del melasma, aparición de manchas por hiperpigmentación en labio, frente y mejillas. Las mujeres de más edad deben evitar los léntigos solares o manchas seniles. El sol siempre daña, a cualquier edad, por ello debes usar protector solar y te diré cómo hacerlo de un modo efectivo.

Primero he de decir que un factor de protección solar jamás sustituye a una crema y no puedes ponerlo directamente sobre la piel. El protector solar es el último producto de tu rutina que has de aplicar. Por ejemplo, ponte primero tu crema hidratante y después el solar.

No todos los solares protegen de los rayos uva que son las más dañinos por lo que en el etiquetado debes buscar que pongan protección de solar de amplio espectro, UVA y UVB.

Debes ponerte el protector solar 30 minutos de salir a la calle. ¿Cuánta cantidad hay que poner? En el caso del rostro, una cantidad adecuada para cubrirlo es la medida de una cucharadita de café.

Respecto al SPF es el tiempo que dura la protección solar en tu piel. Los filtros con SPF 15 protegen un 93 %, los de 30 un 97 % y el de 50 un 98%. Los que ponían 100 en el envase se prohibieron como engañoso porque ningún solar cubre el 100 %.

Ahora bien, el SPF es el tiempo de duración de la protección, si es el de 15 significa que aumenta 15 veces el tiempo de tu protección natural que todos tenemos y que ronda los 10 minutos, sería el tiempo que tardarías en quemarte. Así si el filtro es del 30, esa protección aumenta 30 veces y el de 50 en 50 veces.

Ahora bien, ese tiempo de protección natural en el que se activa la melanina varía en cada individuo, así como también en cada época del año, de los primeros días del verano o de final de verano. Lo mismo ocurre con las horas del día, no es lo mismo tomar el sol en julio a las 11:00 que a las 15:00 horas.

Haciendo una media con esas cifras, tanto si llevas el solar de 30 como el de 50, debes aplicar el protector solar cada dos horas en verano. Esto es importante porque, por ejemplo, el uso del protector de 50 al ser muy alto parece que genera una idea de falsa protección. Ten siempre en cuenta que pasadas dos horas, especialmente en verano, ya no estás protegida.

En verano no olvides el factor de protección en casa, porque no sirve que te lo pongas por la mañana y te olvides de él. Llévalo contigo en el bolso y úsalo cada 2 horas para estar siempre realmente protegida de los rayos solares.

