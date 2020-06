julianne moore y sarah hyland, entre las peor vestidas de la semana

Aunque a veces pensemos que por ser rica y famosa hay que tener estilo, la realidad es que no es así... ni de lejos. De hecho, esta sección no existiría si las famosas, de vez en cuanto, no metieran la pata o no tuvieran un estilo "cuestionable". Esta semana, algunas de las famosas peor vestidas no nos sorprenden: no salen de aquí ni con agua caliente (buena falta les hace un estilista), pero otras nos han sorprendido. ¿Desde cuándo Sarah Hyland o Julianne Moore pasean por estos lares? Desde luego, lo que esperamos es que no se vuelva a repetir... ¡porque vaya 'pinturris' que nos traen!

Julianne Moore, menuda 'paillett'-ada

Agencias

Volantes, colores poco favorecedores, lentejuelas y vestido largo. Tanta mezcla es demasiado para un mismo look. Sólo con mirar la foto ya nos duelen los ojos, imaginad cómo sería verla en directo.

Gwendolyne Christie, a dos bandas

Agencias

La actriz de ‘Juego de tronos’ habría estado estupenda con el clásico traje de chaqueta y pantalón sin más, pero no entendemos esa banda en raso degradé. ¿Sería un descuido? No parece…

Lena Dunham, buscando en el baúl de los recuerdos

Agencias

Lo del mix de colores está fenomenal, pero hay que hacerlo con criterio para no quedar demodé. Para empezar, las telas brillantes no favorecen a todo el mundo, aunque le vamos a dar un aprobado a las sandalias. Lo demás, ¡OUT!

Salma Hayek, dulce Navidad

Agencias

¡Qué look tan excesivo! Tanta plata y tanto brilli-brilli sólo es apto para una fiesta de Fin de Año o los Carnavales. Con lo guapa que estaría con un diseño un poco más... o un poco menos... no sabemos cómo decirlo. Pero ese estilo, desde luego, no.

Sarah Hyland, explosiva

Agencias

Aunque el estilo es libre, en la moda hay una serie de reglas que interesa cumplir para no caer en el ridículo, la extravagancia o peor: la vulgaridad. Si llevas un vestido mini, hay que elegir entre piernas o escote. ¡No presumas tanto, que no queda bonito!

Paloma Faith, una mujer a una pamela pegada

Agencias

La cantante británica no escatima en complementos. Para un evento de día, elige el tocado más grande y, como le parece poco, se coloca también unos pendientes largos y de perlas. ¡Qué mal gusto!

