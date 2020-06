sienna miller y rihanna con el mismo vestido

Qué nos gusta ese momentazo de toparnos con dos celebrities luciendo el mismo vestido. Mira que hay diseñadores y firmas de ropa por el mundo, pues aún así las famosas siguen teniendo la habilidad de elegir los mismos estilismos una y otra vez. Esta vez os traemos tres ejemplos que lo ejemplifican a la perfección, tres tandas de bellezones a las que hemos pillad con el mismo diseño. Pero la pareja que más nos ha llamado la atención es la de Sienna Miller y Rihanna. ¿Por qué? Porque demuestran cómo un mismo vestido puede ser un acierto o un desastre en función de los complementos elegidos. Así que sí, el duelo estilístico apunta a una clara ganadora, pero como aquí somos muy democráticos preferimos que elijas tú a quién le queda mejor.

Blanca Padilla y Natalia Vodianova, de una pieza

Este mono de Givenchy con apliques, transparencias y plumas es espectacular. Por muy guapa que sea la top rusa Natalia Vodianova, no puede hacer sombra a la modelo española. El estilo de Blanca Padilla a la hora de desfilar es siempre muy aplaudido (no en vano ha sido la única española en desfilar dos veces para la firma Victoria’s Secret). Su peinado, un semirecogido efecto mojado, es también un plus.

Sienna Miller y Rihanna, entre líneas

Aquí tenemos un ejemplo de cómo un mismo vestido puede parecernos la prenda del momento o un horror. La actriz y modelo británica Sienna Miller acierta al no llevar ningún accesorio. Rihanna, en cambio, se equivoca cargando el look con una maxi riñonera, pendientes, collar y sandalias de plataforma. Demasiados complementos para un look colorido que no necesita más para llamar la atención.

Emma Stone y Lily James, escote corazón

Nada que objetar al look de la actriz de ‘Downton Abbey’: está perfecta con este diseño tan favorecedor de Ulyana Sergeenko, que combina únicamente con sandalias minimalistas en negro. Pero no podemos evitar aplaudir la elección de Emma Stone que, además de preferir una versión en tono rosa y pintarse las uñas de rojo, le da un toque personal con la levita sobre los hombros.

