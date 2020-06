Si te sientes hinchada, prueba con los zumos naturales depurativos y déjate sorprender por el resultado.

y déjate sorprender por el resultado. Además de eliminar toxinas, protegerás tu piel y acumularás vitaminas.



Con la llegada del buen tiempo nos damos cuenta de que las piernas pueden estar un poco hinchadas, puedes sentir pesadez y los hoyuelos de la celulitis son más visibles. La acumulación de líquidos en el organismo se debe en cierto modo a las hormonas, a la vida sedentaria y al sobrepeso, si quieres si quieres combatir esa retención de líquidos y favorecer la eliminación de las toxinas que se acumulan en el organismo obstaculizando el sistema circulatorio y el linfático puedes hacer uso de las bebidas drenantes qué tomadas con cautela pueden dar muy buenos resultados.

Existen en el mercado muchas marcas comerciales a base de plantas y de activos vegetales que cumplen esa función pero también puedes hacerlos en casa con recetas sencillas y cómodas mucho más naturales al no tener conservantes ni excipientes y a mí juicio es de alternativa más eficaz y saludable para luchar contra la retención de líquidos.

Te voy a plantear 4 alternativas saludables para disfrutar de bebidas refrescantes y muy depurativas que te ayudarán a poner tu cuerpo a punto para este verano. Solo necesitarás unos cuantos ingredientes, una batidora y un par de minutos.

Zanahoria y limón

Con esta combinación, conseguirás un zumo que además te protegerás de los daños del sol por el aporte extra de betacarotenos y vitamina C. Para ello escoge tres zanahorias y el jugo de un limón y le puedes añadir un poco de azúcar moreno o sirope de agave.



Pomelo y piña

Pomelo y piña, con este zumo tendrás antioxidantes de sobra y la piña no solo te protegerá el estómago sino que además tiene mucha capacidad drenante, el pomelo aportará naringenina qué es un activo que te ayudará a perder algunos centímetros. Solo necesitas dos pomelos y tres rodajas de piña natural en su jugo y tendrás una bebida refrescante y muy eficaz.

Tomate y apio

Zumo de tomate y apio aderezado con el zumo de un limón. Esta potente bebida además de drenar, te ayudará a cuidar tu piel por el licopeno y lucharás contra el envejecimiento y los radicales libres.

Pepino, manzana y plátano

Aquí te propongo un zumo verde que además de drenante es muy nutritivo e incluso te servirá como merienda. Utiliza un pepino, una manzana verde y medio plátano para prepararlo. El resultado te ayudará a controlar el peso y a saciarte.

En verano, apetece mucho tomar bebidas refrescantes y saludables con gran aporte de vitaminas minerales y antioxidantes que te ayudarán no solo a drenar a ir más al baño para evacuar los líquidos acumulados, eliminar tus toxinas y preparar tu piel para los daños solares. ¡Estos zumos solo tienen ventajas!

