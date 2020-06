Charlize Theron, la mejor vestida de los premios Bafta.

La actriz sudafricana reinventa el clásico jersey combinándolo con prendas actuales.

Charlize Theron es la reina de las alfombras rojas. No hay look que lleve la sudafricana en estrenos, galas o premios que no se cuele en los ranking de las mejor vestidas. Por eso, en su día a día y con su 'street style', la actriz no iba a ser menos. Un estilo sencillo que no aburrido y que hemos 'robado' para que tú también te sientas como una reina. Sin tacones ni lentejuelas, sino con vaqueros pitillo, zapatillas y con una camisa de cuadros como prenda estrella. Nosotros te damos una opción, pero si no te convence –o no quieres gastarte nada–, busca en el armario de tu chico, ¡seguro que él tiene alguna camisa de cuadros perfecta para copiar el look de Charlize! Pídesela prestada.

Sin duda, con el look de Charlize, triunfarás esta primavera en la que después de meses de confinamiento podemos disfrutar la 'nueva normalidad'. Es perfecto para no volverte loca con el tiempo primaveral, con días en los que hace mucho calor y otros en los que necesitas algo de manga para no pasar frío. Llévalo para ir a una terraza con amigos, reunirte con tu familia o ir la comprar. Cómodo y actual y donde los complementos cobran un papel especial: desde las zapatillas hasta el bolso 'Lady' para darle un toque femenino.

Agencia

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mango

Vaqueros pitillo, elásticos y con terminaciones deshilachadas, de Mango, 29,99 €. Comprar

El Corte Inglés

Bolso de mano, de la firma Aldo, en color negro transformable a bandolera, 69,95 €. En El Corte Inglés. Comprar

Combínalo con...

Incluye en tu look estos básicos de belleza. Comienza limpiando tu piel con la espuma de lavado facial de Kylie Skin, impregnada de aceite de semilla de kiwi. Después, inicia tu rutina de maquillaje con un primer paso imprescindible para matificar, hidratar y preparar el rostro. Y da color a tus labios con la barra de labios de Dior.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.