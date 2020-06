Aunque a veces pensemos que por ser rica y famosa hay que tener estilo, la realidad es que no es así... ni de lejos. De hecho, esta sección no existiría si las famosas, de vez en cuanto, no metieran la pata o no tuvieran un estilo "cuestionable". Esta semana, algunas de las famosas peor vestidas no nos sorprenden: no salen de aquí ni con agua caliente (buena falta les hace un estilista), pero otras sí nos han sorprendido, y es que con la de pasta que tienen ¿no podrían contratar a alguien que les aconseje bien? Desde luego, lo que esperamos es que no se vuelva a repetir... ¡porque vaya 'pinturris' que nos traen!

Elle Fanning, regalo sorpresa

Agencias

Más que un vestido de gala, la actriz parece haberse envuelto para regalo, ¡y con lazo incorporado! Ella, que es pequeñita y delgada, bien podría llevar un modelo más ajustado…



Olivia Culpo, a volantazos

Agencias

Unas pecan por defecto y otras, por exceso. Sí, querida, sabemos que tienes un tipazo y eres muy sensual, pero esta vez te has pasado. Ese total look en dorado con volante cruzado es de lo peor.

Sarah Jessica Parker, ¡esos calcetines!

Agencias

Con lo mona que estaba la actriz en ‘Sexo en Nueva York’ y las pintas que lleva cuando va por la calle. Los calcetines con los zapatos mocasín y esa blazer de ‘abuelita’ no nos convencen.

Paris Hilton, de trapillo

Agencias

Mira, rica (literalmente), no podemos creer que no tuvieras algo mejor para promocionar una línea de cosméticos. El mono le sienta fatal, pero los mitones y el chaleco son el colmo.

Ashley Benson, con platillo volante

Agencias

La combinación es ideal y los pantalones no están mal, pero no entendemos el papel del top asimétrico de la ex de Cara Delevingne. Porque hay que reconocerlo, muy cómodo no debe ser, porque tiene pinta de que no se pueden ni levantar los brazos. ¡Si parece un platillo volante!

Drew Barrymore, la yaya Drew

Agencias

No es sólo que parece tener unos cuantos años más, es que demuestra tener un gusto espantoso. El estampado de maxi flores se lleva, pero si le añades plumas te pasas y el resultado es... un cero.

