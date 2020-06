Durante un tiempo el estilo pijama revolucionó los vestidores de las más fashion. Lo de salir a la calle con prendas que recordaban, y mucho, a las que usas para irte a la cama a dormir (que para otros menesteres no son necesarias...) no convencía a todo el mundo. Sin embargo, celebrities de medio mundo apostaron por esa moda y consiguieron que terminara en las calles y nadie te mirara raro. Ahora, Emma Stone actualiza el estilo pijama dándole un toque vintage que nos tiene 'in love' total. La actriz estadounidense logra actualizarlo con una combinación maestra de prendas y accesorios que te recomendamos empieces a fichar desde ya.

Si quieres copiarle descaradamente el outfit a Emma Stone y presumir de estilazo, te lo ponemos muy fácil. Hemos seleccionado todas las prendas y complementos que necesitas para replicar a la actriz y triunfar en las calles.

Raymond Hall

Blusa estilo pijama oodji Collection amazon.es 18,60 € Comprar

Vaqueros rectos zalando.es 35,95 € Comprar

Zapatos de Sarenza sarenza.es 79,20 € Comprar

Anillo de Parfois parfois.com 176.531,00 $ Comprar

Gafas de sol modelo Valentina de Lentes Loring lentesloring.com 29,95 € Comprar

Angel Schlesser Immense Peony Eau de Toilette - Perfumes angel schlesser douglas.es 36,95 € Comprar

Barra de labios Dior Christian Dior amazon.com 37,17 $ Comprar

Laca de uñas Le Vernis de Chanel chanel.com 27,00 € Comprar

