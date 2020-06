Hoy echamos la vista atrás para recuperar uno de los looks más vistos en la historia de la moda. Y es que hay vestidos, que pese a su sencillez, se quedan en la retina de las amantes de la elegancia.

En esta ocasión se trata de un ajustado vestido que diseñó Tom Ford y que muchas celebrities llevaron en 2012. De manga larga y líneas sencillas, guardaba una sorpresa en su espectacular espalda al aire con un sutil detalle de cadena en su parte final.

Entre las famosas que se rindieron a los encantos de este vestido atemporal y que perdurará en los armarios de quienes los tienen, están Jennifer López, que lo llevó precisamente en la fiesta del 43 cumpleaños que Tom Ford organizó en Nueva York en julio de ese año, y Kim Kardashian que lo llevó en septiembre en la entrega de los Bet Music Awards. Eso sí, cada una lo llevó en un color diferente. Pero no han sido las únicas estrellas en copiarse el look. Sigue leyendo y elige quién te gusta más.

Jennifer Lopez y Kim Kardashian, en clave bicolor

Amigas de Tom Ford, JLo y Kim aprovechan para llevar las creaciones del diseñador a muchos de sus eventos, públicos o privados. En esta ocasión, las dos apuestan por este vestido tubo de corte midi con detalle de cremallera. Aunque Kardashian arriesga con una prenda ceñida en blanco, preferimos a la actriz de ‘Estafadoras de Wall Street’, impresionante en rojo.

Olivia Palermo y Naomi Watts, las rayas más chics

Sólo tenemos buenos calificativos para este vestido de Valentino. Sofisticado, de gasa y rayas, la actriz de ‘Lo imposible’ le da un toque personal con lazada al cuello. Pero esta vez nos quedamos con la propuesta de la influencer y empresaria de Nueva York: combinar con sandalias de plataforma y llevar el cabello recogido da un toque de elegancia al outfit, perfecto para una cena entre amigos.

Camila Cabello y Nadine Leopold, inspiración tropical

Este dos piezas estampado de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz es difícil de llevar. La cantante quiere darle un toque sexy con el escote abierto, pero no termina de convencernos. En cambio, la modelo austriaca de Victoria’s Secret está perfecta al añadir a su look un cinturón de piel para marcar curvas. Más acertada que Camila, que prefiere llevarlo de tela y anudado.

