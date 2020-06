Céline Dion y Alicia Keys, entre las famosas peor vestidas de la semana

Aunque a veces pensemos que por ser rica y famosa hay que tener estilo, la realidad es que no es así... ni de lejos. De hecho, esta sección no existiría si las famosas, de vez en cuanto, no metieran la pata o no tuvieran un estilo "cuestionable". Esta semana, algunas de las famosas peor vestidas no nos sorprenden: no salen de aquí ni con agua caliente (buena falta les hace un estilista), pero otras sí nos han sorprendido, y es que con la de pasta que tienen ¿no podrían contratar a alguien que les aconseje bien? Desde luego, lo que esperamos es que no se vuelva a repetir... ¡porque vaya 'pinturris' que nos traen!

Laverne Cox, naranja ácida

Nos parece muy bien que la actriz quiera hacer un homenaje a la serie en la que trabaja, ‘Orange is the new black’, pero de ahí a estar estupenda… Se ha pasado y ha interpretado mal el color de moda.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Alicia Keys, ¿entre rejas?

Casi, porque llevar un estilismo así es casi un delito. Ya sabemos que la cantante destaca por su magnífica voz, pero no por su buen gusto a la hora de vestir. ¿Esto era necesario?

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nicole Richie

Blanco y plata es una muy buena combinación, pero si la ropa es de tu talla. Tan penoso es ir demasiado apretada como llevar prendas extra grandes. Con esos pantalones hay que tener cuidado al caminar.



Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Céline Dion, de tres piezas

Levita, chaleco, pantalones… ¡Qué exageración! A la cantante le gusta arriesgar, pero esta vez se pasó con este look estampado floral. Es de Roberto Cavalli, pero no es de lo mejor de la firma.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tyra Banks, de otra galaxia

Si no fuera por el escotazo que luce, algo característico en la modelo, diríamos que se trata de una marcianada. Lo de ir siempre marcando curvas resulta muy vulgar.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Laura Dern, a la española

Combinar dos tonalidades tan vibrantes como son el rojo y el amarillo, no es tarea fácil. Da igual que, como la actriz, seas alta y tengas un tipazo. Y, en este caso, el estampado oriental tampoco ayuda mucho.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.