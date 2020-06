Las bolsas de los ojos y las ojeras son afecciones muy comunes que pueden llegar a ser acomplejantes en algunas ocasiones. Las bolsas son inflamaciones del párpado inferior, pueden ser de grasa y de agua, tienen distintas causas, como la retención de líquidos y toxinas, procesos alérgicos, cansancio y siempre hay un factor genético.

Si son de agua son más fáciles de eliminar, para ello, debes reducir la sal de la dieta, comer más frutas y verduras frescas, dormir con la cabeza más alta que el resto del cuerpo, realizar drenajes manuales, usar bolsas de té congeladas o cucharas frías, para ello mete una cuchara en el congelador y presiona ligeramente con ella el párpado inferior. Si no duermes bien, debes ponerte antes de dormir gotas de ácido hialurónico para que los ojos no se sequen en la noche.

Cuando las bolsas son de grasa, se deben a una mala absorción de los lípidos lo cual produce que la grasa sobre la que reposa el ojo se hernie y salga hacia fuera, la solución es solo quirúrgica. Aún así, debes tener mucho cuidado con el contorno de ojos que elijas, ya que no deben ser grasos.

Independientemente del contenido de la bolsa debes beber agua y hacer ejercicio físico. El yoga es un gran aliado contra las bolsas de los ojos, ya que las posturas de la cabeza abajo ayudan a drenar el agua retenida, así que cada mañana realiza la postura del perro boca abajo y notarás que las bolsas acuosas se reducen.

Las ojeras o hipercromía idiopática del anillo orbitario es la oscuridad en el párpado inferior y las causas son desde híperpigmentaciones, alergias, cansancio, tristeza, llorar y la ingesta de algunos medicamentos como corticoides.

Como recursos para combatir las ojeras recomiendo dormir 8 horas, usar gafas de sol para evitar que se oscurezcan más, estar hidratada, también puedes usar la técnica de la cuchara fría que hará que se active la circulación, sonreír más y llorar menos, también puedes ponerte unas rodajas de pepino o de patata. Para camuflar las ojeras escoge un corrector más claro que tu base de maquillaje.

Para que tu mirada se mantenga más jovial, sin bolsas, ni ojeras debes prestar especial atención a esta zona tan delicada y llevar hábitos de vida más saludables.

