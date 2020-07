Este verano de 2020 sin duda es un verano atípico, nos amenazan los rebrotes del coronavirus. Y por ello, el uso de la mascarilla es obligatorio tanto en espacios públicos cerrados y espacios abiertos si no puedes respetar la distancia social. Con ello, se plantea la duda de si es necesario ponerse protector solar para evitar manchas y daños solares en tu piel aun llevando la mascarilla.

Para saber si las mascarillas protegen del sol deberían estar homologadas para ello pero como esa no es la finalidad para la que se han concebido no existen investigaciones al respecto por lo que a priori no protegen del sol, aunque teniendo en cuenta que algunas mascarillas son de tela sí puedo deciros la protección que brindan los tejidos y para saber si protegen o no, se debe conocer el entramado del tejido o la distancia entre hilos, el grosor y el tinte de las mismas para conocer su protección.

Las mascarillas de algodón puede equivaler a una crema de factor 40 y si es oscura aumenta el filtro debido a que la tinta se fija en el hilo y aumentando el grosor del hilo.

Si es de tela fina o el algodón está desgastado, la protección sería de un 10 y las de neopreno quizás sean las más efectivas porque apenas dejan pasar la luz.

Las mascarillas quirúrgicas fabricadas con celulosa no protegen del sol. Por ello, es recomendable en todo caso, aun llevando mascarillas de algodón, ponerse un factor de protección para que tu piel no sufra los daños solares teniendo en cuenta que después de un confinamiento que ha durado toda la primavera a la piel no le ha dado tiempo para prepararse poco a poco al sol por lo que las quemaduras ahora podrían ser más frecuentes.

El uso de la mascarilla parece que irrita la piel, agrava los granitos y si te confías pensando que te protege del sol puedes acabar el verano con melasma en el labio superior y los granos pueden convertirse en manchas marrones.

Usando mascarilla debes seguir tu rutina de cuidados faciales, que es limpiar, hidratar y proteger del sol, elige el solar más adecuado para tu piel y dado que la mascarilla es irritante busca un solar suave que no tenga muchos químicos.

Y que la mascarilla no te quite la sonrisa.

