Las relaciones tras el confinamiento: así ha afectado a tu pareja y al sexo el encierro

Para valorar el impacto que ha tenido el confinamiento en las parejas, Doctoralia (un marketplace sobre salud) ha llevado a cabo un estudio que revela que el 40% de los encuestados afirma que sí se ha visto afectada la relación. De ellos, el 28% de los encuestados señala que, al pasar juntos más tiempo, la relación ha mejorado; y también se ha reforzado la conexión entre ambos. Un 22% indica que, gracias al reparto equitativo de las labores del hogar, ha disfrutado de más tiempo para la pareja y para ellos mismos.



Además, un 13% ha descubierto aspectos positivos de su pareja que desconocía... pero en el polo contrario, un 19% afirma haber descubierto aspectos negativos. De hecho, durante la cuarentena, la convivencia diaria y los cambios en las rutinas han podido generar más situaciones de conflicto y un aumento en los roces. En esta fase de regreso paulatino a la normalidad, algunas personas pueden plantearse hacer una terapia de pareja para mejorar su comunicación y aprender a manejar las discusiones; o también para despejar sus dudas sobre romper o seguir adelante con la relación.

Sexo... e hijos

El estudio de Doctoralia también analiza si ha cambiado la vida sexual de los españoles y españolas debido al confinamiento. Un 40% de los encuestados reconoce que sí. De éstos, un 62% señala que tiene menos relaciones, y un 14% ha acordado con su cónyuge evitar las relaciones sexuales. En contraposición, un 24% ha incrementado su actividad sexual.



Por otro lado, un 57% de los encuestados con hijos afirma que la organización de casa ha sido fácil, gracias a la gran cooperación de los peques, las normas y la práctica de la enseñanza a distancia. El resto (un 43%) reconoce dificultades para establecer rutinas: la causa principal es combinar trabajo, tareas de casa y cuidado de los niños y tener que eliminar normas para evitar conflictos.

