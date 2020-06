Ver a dos celebrities vestidas con el mismo look nos da cierto gustirrinín. Y eso que la mayoría de ellas no suelen apostar por Zara o Mango para ir a los eventos donde posan en su alfombra roja. Así que cuando vemos a dos famosas vestidas igual, no dudamos en compartirlo con vosotros, fieles lectores, para que hagáis comparaciones, aunque sean odiosas.

Esta semana hemos visto como Olivia Palermo, un clásico del estilo neoyorquino iba con el mismo look que la modelo Gigi Hadid. Las dos estaban muy guapas con su vestido de Valentino pero una de ellas nos convencía más.

Pero no han sido las únicas que hemos visto compartiendo estilismo. Sigue leyendo y ficha quienes son.

Gigi Hadid y Olivia Palermo, largo midi

Agencias

Nos encanta este original diseño de Valentino, que puedes llevar en tu día a día o para una ocasión especial. Mientras la modelo opta por unas cómodas chanclas, la opción de la socialité y empresaria norteamericana, que combina con botas altas, es mucho más acertada. Con esto consigue darle una nota setentera al look de vestido midi y rojo, lo que resulta, en conjunto, más favorecedor.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Elizabeth Banks y Jennifer Hudson, un toque de luz

Agencias

Versace es una de las firmas favoritas de las celebrities, y este vestido corto sin mangas está entre los más lucidos en fiestas y presentaciones. Aunque la cantante prefiere el color negro, siempre un acierto, esta vez nos quedamos con el gris de la actriz y directora de ‘Los ángeles de Charlie’, más sofisticado e ideal para un look bastante más luminoso, al que añade un clutch en el mismo tono. Todo un acierto.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Joey King y Emily Ratajkowski, vestido y blazer

Agencias

Oscar de la Renta es siempre un valor seguro, por eso tanto la actriz como Ratajkowski eligen un vestido de la firma en sus citas más importantes. En esta ocasión, las dos combinan con una blazer, pero mientras la modelo lo lleva en blanco, King prefiere un tono rosa ideal. Además, está guapísima con su melena corta y un maquillaje impecable.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.