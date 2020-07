Ser famoso tiene su parte buena, como el cariño que te da la gente y que te conocen allá donde vayas, pero también su parte mala, y es que, siendo una celebrity de talla mundial, no te puedes permitir tener un mal día... pero está claro que los famosos también son humanos y los tienen, como todo el mundo. De hecho, a las pruebas nos remitimos: esta semana, la cantante Camila Cabello encabeza el 'horror' de nuestro número con una foto que mejor olvidar, y no viene sola: la acompaña su churri, Shawn Mendes, que tampoco se salva. Pero no son los únicos. Atentos a las joyas que os traemos, que son para enmarcar...

Camila Cabello

Si después de un año juntos Camila Cabello y Shawn Mendes ya andan así... Ya sabemos lo de las etapas del amor y que la pasión del inicio se calma, pero ¡de ahí a salir en pijama por la calle y llevar la boca como el león de la Metro...!

Gtres

Claire Danes y Mandy Patinkin



Llevan tanto tiempo en la serie ‘Homeland’, que Claire Danes y Mandy Patinkin pasan por los photocall a lo suyo... ¿De qué se ríen?

a) Él le recita aquello de ‘Hola, soy Íñigo Montoya, prepárate a morir’.

b) Ella le dice que está hecho un ‘abuelo cebolleta’.

c) Las dos son correctas.

Gtres

Ewan McGregor

Agencias

El actor deja claro que es un tipo con muy buen humor, por eso no creemos que se tome esto a mal: ¿verdad que además de interpretar a Obi-Wan Kenobi podría haber seguido en las últimas entregas de la saga ‘Star Wars’ dando vida a Chewbacca? ¡Madre, qué de pelo!

Johnny Depp

Las malas lenguas critican a grandes actores como Johnny Depp. Los hay que dicen que se mete de todo... como los micrófonos, parece. ¿Qué os parece lo que tiene que aguantar el pobre?

Gtres

Justin Bieber

Hay pintores que no llevan los pantalones con tanta mancha como Justin Bieber... Eso sí, la sudadera del osito, impoluta, oye. Y el gorrito rosa es una monada. ¡Y si ya todo fuera de su talla...!

Gtres

