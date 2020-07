Una semana más os traemos a las celebrities que han elegido el mismo look para ir a un sarao. Mira que es difícil con las cantidad de trapitos que hay en las tiendas y en los showrooms de donde se los mandan, pero esta sección demuestra que hasta las más famosas se copian unas a otras.

Esta semana hemos encontrado a dos presentadoras guapísimas que marcan tendencia con todo lo que llevan. Hablamos de Cristina Pedroche y Patricia Conde que, aunque las dos estaban guapísimas, una de ellas nos gustó más. Pero no son las únicas, hasta tres royals hemos encontrado con el mismo look que otra celebrity.

¿Quieres saber quiénes son y a quién le sienta mejor? Sigue leyendo.

Patricia Conde y Cristina Pedroche, un toque vintage

La colaboradora de ‘Zapeando’ quiso hacer un guiño a la presentadora y modelo vallisoletana con este vestido que Patricia diseñó para la firma Dándara. De formas sencillas, con cuello redondo, manga corta y estilo retro, es perfecto para lucirlo un día de trabajo o una tarde con amigas. Las dos lo llevan con stilettos en color rojo, que combinan con los botones del vestido, y a las dos les sienta genial. Si nos quedamos con Pedroche, es porque sabe darle además un toque personal con un recogido vintage acorde con la línea del diseño.

Victoria de Suecia y la Reina Letizia, marcando cintura

Nunca un vestido con un estampado tan original resultó igual de elegante que éste de la firma Sandro. Por eso es elegido, con muy buen criterio, por dos miembros de la realeza europea. De manga larga y corte midi, la esposa de Felipe VI lo completó con salones y clutch en azul de una de sus firmas favoritas, Magrit, y discretos pendientes de Tous. La sutileza del cinturón fino en blanco marca la diferencia con la apuesta de la heredera al trono de Suecia, que prefirió uno más ancho y en negro. Este complemento es el que hace que nos decantemos por el oufit de la reina de España, mucho más acertado.



Carolina de Mónaco y Karlie Kloss, cuestión de color

Este diseño largo y con capa firmado por Stella McCartney, y que ya se lo habíamos visto a doña Letizia, también ha enamorado a la princesa monegasca y a la top estadounidense. Aunque la elegancia y el buen gusto de Carolina son indiscutibles, esta vez caemos rendidos ante el espectacular porte de la supermodelo. En color blanco, un tono más veraniego que el rojo, y sin guantes, lo combina con collar estilo choker y pendientes de brillantes. A destacar su media melena, peinada a un lado con ondas, y un maquillaje natural ideal para completar el look.

