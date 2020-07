Ser famoso no tiene por qué ser sinónimo de estilo. De hecho, son muchísimas las celebrities que muchas veces van hecha un cuadro. Esta semana hemos encontrado en nuestros archivo de fotos a cinco estrellas del panorama del corazón que iban hechas un horror y queremos compartirlo con vosotros.

La cantante islandesa Björk lidera este ranking y, sinceramente, no nos sorprende mucho porque todavía estamos intentando recordar un look que haya llevado y nos haya gustado. Y por cierto, no te pierdas sus zapatos sucios...

Pero la artista no es la única que la ha pifiado esta semana con su estilismo. Si quieres saber qué famosas están en nuestra sección 'Las peor vestidas de la semana', sigue leyendo porque tenemos de todo: actrices, modelos, influencers...

Björk, subida de tono



Agencias

La cantante y productora islandesa nos tiene acostumbrados a estilismos imposibles, a cual peor, pero esta vez se ha pasado. Si quieres apostar por un tono flúor, llévalo sólo en los complementos y huye del total look.



Pixie Lott, a golpe de zigzag

Agencias

El vestido de canalé que la artista llevó al desfile de Schiaparelli Alta Costura está bien... ¡Si te lo pones para ir a una fiesta de disfraces! Si al diseño le sumamos el pelo frito, el desastre de la cantante es total.

Sarah Paulson, vestida para asustar

Agencias

La actriz de ‘American horror story’ (Amazon Prime Video) opta por un vestido imposible que ni siquiera es válido para una alfombra roja. No nos gusta el largo de la falda ni las plumas en las muñecas ni esos lazos rojos. ¡Un espanto!

Maya Rudoplh, ofrenda floral

Agencias

Que la actriz de ‘Wine country’ (Netflix) es muy divertida no lo dudamos; que tiene mal gusto, tampoco. Mira que le sienta mal ese vestido de manga larga, nada de escote, cargado de volantes y con mucho vuelo. No la estiliza en absoluto.

Leona Lewis, de retales

Agencias

No entendemos esta mezcla de estampados y tendencias con los que algunos diseñadores quieren sorprendernos: cuadros multicolor, satén en negro, flecos fucsia… La cantante lo lleva con mucha dignidad, pero no es de su mejores looks.

Alice Dellal, entre recortes

Agencias

Da igual que sea tendencia total, las prendas asimétricas no sientan bien a todo el mundo. Una lástima, porque la modelo tiene un cuerpazo y habría estado más acertada con una chaqueta corta, estilo torera.

