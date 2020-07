Kylie Jenner y una princesa encabezan la lista de peor vestidas de la semana

La vida es así de injusta: seguramente nosotras tendríamos mucho mejor gusto para gastar millones de euros al año en ropa y complementos... pero no, el universo ha decidido confabularse en nuestra contra y darle el dinero a quien no sabe gastarlo. Estas celebrities son fiel ejemplo de ello, y es que el dinero está claro que no da ni la elegancia, ni el glamour ni el estilo. ¿Qué son estos modelitos? preferimos no preguntar, pero si realmente han contratado un estilista para esto... que se lo hagan mirar... ¡porque menudo horror! Hasta una princesa tenemos entre nuestras líneas esta semana...

Kylie Jenner

Agencias

El modelito de la billonaria de las hermanas Kardashian tiene tela. Bueno, mejor dicho, poca tela, porque madre mía… Es de lo peor que hemos visto en mucho tiempo. Tiene un pase si hubiera querido disfrazarse de gallina, pero nada más.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Victoria de Suecia

Agencias

Fueron la sensación el pasado otoño, pero el estampado de cuadros no favorece a todo el mundo. Si encima lo llevas con un total look, fatal. En estos casos lo mejor es ponerte pantalones y americana por separado, con otras piezas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Storm Reid

Agencias

Que conste que no estamos totalmente en contra de las hombreras, pero esta vez la actriz de la película ‘El hombre invisible’ se ha pasado. Eso y marcar las caderas con un estilismo tan poco natural.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tracee Ellis Ross

Agencias

Este vestido de lunares no está entre nuestros preferidos. No sólo no favorece a la figura de la hija de Diana Ross, también es incómodo y en verano, demasiado caluroso. Es un diseño del gran Marc Jacobs, sí, pero no para ella.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kelly Osbourne

Agencias

No me pises que llevo... ¡chanclas! Y lo peor es que la actriz lleva también calcetines. ¿Acaso tiene frío? Hay otras soluciones, como un zapato cerrado. Aunque el pañuelo a modo de diadema tiene un paso, no sucede lo mismo con el trench largo en negro.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Paloma Faith

Agencias

Abusar de esa manera de los tonos metalizados es un error. Un detallito está bien, pero añadirle al vestido largo una bola disco como bolso es de lo peor. El peinado con coleta y las exageradas plataformas sólo empeoran el look.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Special Summer Bañador bandeau Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Mono de punto Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Pantalón culotte Adolfo Domínguez 108 € - 49 € COMPRAR Bikini triángulo ETAM Sujetador ( 29,99 € - 19,99 €) COMPRAR



Braguita ( 16,99 € - 9,99 €) COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.