La modelo de Victoria’s Secret Elsa Hosk practica ballet desde niña, y en los últimos años combina las clases de clásico con cardio en el gimnasio.

Fusión de ballet clásico y fitness en una misma clase, ¿te animas a probarlo?

El Ballet Fit es un entrenamiento, creado por Gloria Morales, que se ha extendido rápidamente debido a sus beneficios. Trabaja la fuerza, la coordinación, la tonificación, el equilibrio y la flexibilidad, implicando todo el cuerpo en ejercicios cardiovasculares, al ritmo de música de piano al inicio y al fin de la sesión, y con hits musicales en los bloques más intensos.

Para que nos entendamos, es una fusión de ballet clásico y fitness en una misma clase, en una misma sesión de entrenamiento. Y si te preguntas el porqué del auge que está experimentando es debido a que practicar esta disciplina de continuo corrige la postura corporal y alarga la musculatura, con lo que se consigue una figura muy esbelta. Si quieres apuntarte, pero aún no está abierto tu gimnasio, puedes practicar en casa sin moverte del sofá. Serán unos pocos minutos y la intensidad la pones tú.

Abdomen

Acostada en el sofá, agárrate bien al reposabrazos. Coloca un cojín entre las piernas, elévalas y lleva el cojín hacia adelante y hacia atrás, combinando con piernas flexionadas, rodilla al pecho y pierna estirada. A la dcha: En supino, coloca las piernas juntas sobre el respaldo del sofá. Sitúa un cojín sobre las rodillas y otro entre las manos. Coloca el cojín de las manos sobre el de las rodillas.

Glúteos

Apoyada en los antebrazos, estira la pierna izquierda hacia arriba. Sube y baja 15 veces. Repite con la otra pierna. Recuerda mantener el abdomen retenido, sostenido y alargado.

Brazos

Realiza aleteos hacia adelante y hacia atrás, combinando con la articulación de muñecas. Sube y baja los brazos, crúzalos por delante y únelos por detrás, intentando mantener fuerte el abdomen. Acaba con un aleteo final y estira la musculatura.

Plancha lateral

Colócate a lo largo del sofá, apóyate sobre el antebrazo izquierdo y la rodilla elevando cadera y estirando la pierna y el brazo derechos. Sube y baja, de forma coordinada, el brazo y la pierna. Haz lo mismo con el lado contrario. Haz 15 repeticiones para cada lado.

Pies

Coloca las manos a la altura de las cervicales, despegando las escápulas del sofá. Estira las piernas con las puntas de los pies estirados. Luego, flexiona las rodillas con los pies en flex y apertura externa. Estira y flexiona. Haz 15 repeticiones.

