Ser famosa y estar siempre perfecta en las alfombras rojas y photocalls de las fiestas a las que te invitan, no debe ser tarea tan sencilla. Te estarás preguntado en qué nos basamos para decir estas cosas que pueden parecer tonterías. Pero cuando pillamos a dos celebrities vestidas igual tan sencilla no debe ser esta tarea.

Así que por eso cada semana te traemos a las estrellas del panorama cuore que han llevado modelitos que ya han llevado otras antes. Y reconozcámoslo, las comparaciones a veces son odiosa.

Buceando en nuestros archivos (a ver si ya vuelve la normalidad de verdad y empeizan los saraos para tirar de fotos actuales) hemos visto a la "siemprecaratriste" de Bella Hadid y Rita Ora con el mismo vestidazo de alta costura.

Pero no han sido las únicas famosas que hemos visto llevar estilismos repetidos. En nuestro extenso archivo de fotos de celebrities y alfombras rojas hemos pillado también a

Nicky Hilton y Jaime King con el mismo look felino, y a Allison Williams y Atlanta de Cadenet Taylor con un vestido blanco i-de-al.

¿Quieres saber de quiénes son sus modelitos? Sigue leyendo.

Bella Hadid y Rita Ora, palabra de honor

Agencias

Ya es difícil ser más estilosa que la modelo con un look de ‘street style’, ¡como para competir con uno de sus estilismos de pasarela! En esta ocasión, Bella desfiló como una reina con un vestido de Alexandre Vauthier Alta Costura y el resultado fue espectacular. La cantante y compositora británica lo llevó unos meses después, pero, claro, no tiene nada que ver. Sí es cierto que es uno de los mejores looks de Ora, incluso llevó el maquillaje de ojos combinado con los colores del vestido pero nos quedamos con la hermanísima de Gigi, que está insuperable.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nicky Hilton y Jaime King, animal print

Agencias

Este vestido de French Connection se ha convertido en un básico atemporal que muchas celebrities tienen en su fondo de armario. La hermana de Paris le añade un cinturón para marcar curvas, muy visto y ya pasado de moda. A nosotros nos gusta más la actriz y modelo estadounidense, que prefiere llevarlo más holgado y sin ese complemento, mucho más actual. Las dos optan por salones negros, pero Jaime sigue estando más guapa gracias también a su peinado recogido. Ver de nuevo a Nicky con el cabello suelto resulta muy cansado. Debería ser más arriesgada con su estilismo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Atlanta de Cadenet Taylor y Allison Williams, acierto en blanco



Agencias

El vestido cóctel de estilo romántico firmado por Valentino es perfecto para llevar de día a un evento o por la noche en una alfombra roja. La hija de John Taylor, el bajista del grupo Duran Duran, deja algunos mechones sueltos en su peinado y lo combina con mini bolso caja y zapatos de pulsera acharolados en rojo. No está mal, porque le da un toque de color a un diseño blanco angelical. Sin embargo, nos parece más acertada la actriz de ‘Girls’ (en HBO), que opta por salones en negro, y ya sabemos que el ‘black & white’ es siempre la combinación más elegante.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Special Summer Bañador boho Springfield 35,99 € - 14,99 € COMPRAR Bolso de rafia Cortefiel 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Blusa Desigual 79,95 € - 31,95 € COMPRAR Cuñas La Redoute 39,99 € - 17,99 € COMPRAR





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.