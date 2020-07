Una entrega de premios de música siempre nos dan muchas alegrías porque los estilismos que llevan las asistentes son de lo más dispar. Desde modelazos de alta costura a looks que parecen salidos del baúl de los disfraces de la sobrina de alguien.

En esta ocasión rescatamos un estilismo que Eva Longoria llevó a los Billboard del año pasado. La idea no está mal, pero a ella no le termina de quedar bien. Y eso que la actriz nos cae de maravilla pero esta semana lidera el ranking de peor vestidas.

Pero ella no ha sido la única en equivocarse con su estilismo. Hay otras cinco mujeres que también la pifian sobre la alfombra roja y aquí estamos nosotros para que no te lo pierdas. ¿Quieres saber qué famosos son las peores vestidas? Allá vamos.

Eva Longoria, salir por patas

Unas piernas estupendas, sí, pero demasiado corto: ¡si se le ve parte de la ropa interior! Además, se ha excedido con el maquillaje corporal. Con la experiencia que tiene en la alfombra roja, ¿cómo comete estos errores?

Emily Ratajkowski, estilo pijama

Ya sabemos que tiene un tipazo de escándalo, pero lo de salir a hacer la compra con semejantes transparencias no nos parece una buena idea. Para colmo, ¿qué hace con la mascarilla en las manos? Mal, muy mal.

Sofía Carson, de Caponata

A nosotros nos gusta que las famosas apuesten por diseños de marcado estilo español, pero con medida. Los excesos nunca fueron buenos y esto de los volantes múltiples, no lo vemos. Una pena, porque el color malva es precioso.

Olivia Wilde, look viejuno

¡Qué obsesión tienen las celebrities por vestir como si tuvieran diez años más! Esos brillos, ese maxi colgante… No lleva nada que le pueda sentar bien. Si no le ponemos peor nota es sólo por su peinado a la última: suelto y con ondas.

Genoveva Casanova, holgada al máximo

Cuesta reconocerla, pero sí, es ella. Con lo estupenda que va siempre, esta vez se le ha ido de las manos. A la ex de Cayetano Martínez de Irujo le sientan mejor los vestidos lady, más ajustados que los tipo camisero.

Sophie Turner, estilo marciano

Ahora está embarazada, pero hemos rescatado este look de hace unos meses para que veas lo que no debes hacer por mucho que quieras seguir las tendencias: estampado oriental, sí; ese mono de hombreras raras, no.

