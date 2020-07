Los cambios climatológicos afectan mucho a una piel con rosácea, tanto los días fríos en invierno como el calor del verano hacen que la piel en caso de padecer rosácea o cuperosis se ponga más roja, pique, e incluso pueda llegar a arder. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta más a mujeres que a hombres de piel clara causando rojeces, granos en la parte central de rostro.

PeopleImages Getty Images

No se sabe cual es el origen aunque siempre hay un componente genético pero sí se sabe lo que causa las crisis y una de ellas es el calor debido al componente vascular que tiene la rosácea.

Las altas temperaturas provocan dilatación de los capilares, por eso, es que aumenta la rojez, debido al aumento de flujo sanguíneo, y no solo es el calor el que agrava la rosácea también lo hace los cambios de temperatura, el paso de calor a frío cuando te expones al aire acondicionado que además provoca deshidratación de la piel y eso hace que la piel esté más desprotegida. Pese a todo, no te olvides ahora de usar mascarilla cuando sea necesario para protegerte del covid.

Otra causa que le agrava es la exposición directa al sol, que provoca inflamación, así como los baños en la piscina y en la playa afectan negativamente a una piel sensible.

Por ello, si padeces rosácea o cuperosis:

No debes exponerte al sol directo, usa sombreros que cubran bastante y evita estar en la playa o piscina en las horas centrales del día.

Usa cremas de factor de protección de 50 mineral y haz aplicaciones cada 2 horas.

No uses jabones para limpiar tu rostro, escoge aguas micelares o leches limpiadoras.

Hidrata dos veces al día con cremas para piel sensible.

Maquíllate solo con bb cream o cremas solares con color.

Aumenta la ingesta de frutas y verduras.

Después de los baños en la piscina y playa límpiate el rostro lo antes posible y aclárate con agua fría.

Cuando hagas ejercicio físico hazlo a primera hora de la mañana para evitar el calor.

Si estas muy enrojecida y sientes calor en el rostro puedes meterte un hielo en la boca y dejar que se deshaga despacio.

Una piel con rosácea es una piel que sufre mucho así que intenta que el verano sea lo menos dañino posible.

