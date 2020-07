Olivia Palermo es el culmen del 'chic', y la influencer, cosa que se pone, cosa que se agota. por eso, nosotros hemos querido robarle uno de sus estilismos, para que tú también puedas sentirte neoyorkina por un día luciendo tus mejores galas aunque sea para pasear al perro como ella. Ficha el look completo ¡y compra ya lo que más te guste a través de los enlaces!



Vestido de NA-KD

Bow Anglaise Dress Rosa NA-KD Boho na-kd.com 47,95 $ Comprar

Capazo de rafia trenzada de El Corte Inglés, 29,99€ Comprar

El Corte Inglés

Gafas de sol de Joe&Mr. Joe, 17,90€ Comprar

Jo & Mr Joe

Anillo con brillantes de colores de Parfois

Parfois Anillo De Acero Corazón parfois.com 19,99 € Comprar

Reloj de pulsera en color oro rosa de Komono

Komono Moneypenny Royale Rose Gold komono.com 69,00 € Comprar

Pulsera dorada con detalle de cuarzo rosa de El Corte Inglés, 8,95€ Comprar

El Corte Inglés

Bailarinas de Anna Field, en Zalando

Zalando Bailarinas zalando.es 14,99 € Comprar

Perfume de Angel Schlesser

Douglas Angel Schlesser Instant Intimate White Flowers Eau de Toilette - Perfumes angel schlesser douglas.es 28,95 € Comprar

Laca de uñas de Nars

Nars Esmalte de uñas 'Jungle Red' de Nars narscosmetics.es 20,00 € Comprar

Sérum reparador capilar de Kiehl's Comprar

Kiehl's

