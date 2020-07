Avisamos estáis. Por culpa del Covid-19 no hay muchos saraos ni presentaciones ni desfiles a los que las famosas acudan a pasear palmito y look. Así que tiramos de archivo para ver qué celebrities vistieron igual allá en lo conocido ahora como "vieja normalidad" y ver a cuál de ellas le queda mejor.

Y es que son pocas las estrellas del panorama social que pasan por una alfombra roja con un modeluqui que haya llevado alguien antes y a nosotros se nos haya pasado por alto.



Esta semana hemos fichado con el mismo estilismo a las mismísimas Kate Bosworth y Sienna Miller, dos de nuestros iconos de moda favoritas. Las dos rubias llevaron el mismo vestido (no de nuestros favoritos) de Proenza Schouler. La verdad es que las dos están idelales pero una de ellas nos gusta más. ¿Quieres saber a cuál? Pero Kate y Sienna no son las únicas en haber llevado el mismo look. Sigue leyendo y mira quién está esta semana en nuestra sección '¿A quién le sienta mejor?'.



Kate Bosworth y Sienna Miller, insitinto animal

Nos encanta la firma estadounidense Proenza Schouler, en la que confían muchas celebrities de Hollywood, pero desgraciadamente este maxi vestido no es de los más bonitos de su colección. Si bien es cierto que las dos lo llevan dignamente, nos quedamos con Bosworth. ¿El motivo? A nosotros nos gusta mucho más la elección de los pendientes y el resto de complementos en negro, todo un acierto para el conjunto del estilismo. En cambio, Sienna se equivoca al elegir un bolso animal print, que lo único que consigue es recargar el look.

Kate Hudson y Pixie Lott, inspiración retro

Con escote halter, estampado floral y de lunares, este vestido de la marca Fendi es una maravilla. Lógico que la actriz y la cantante lo elijan para lucirlo en sus actos más importantes. El corte midi lo hace ideal para llevar a cualquier hora, ya sea un cóctel o una fiesta nocturna. Fácil de combinar, a nosotros nos gusta más Lott, que arriesga con bolso dorado y divertidos zapatos en rojo y blanco. También acierta al llevar el cabello suelto. Hudson, en cambio, prefiere un recogido y salones a tono con el modelo, lo que no está mal, pero va más guapa la cantante.

Nicky Hilton y Tracee Ellis Ross, color de verano

Este diseño es pura tendencia para este verano 2020: en amarillo que es el color de moda, top asimétrico, corte péplum y falda con abertura lateral. La hija de Diana Ross lleva, además, una americana para darle un toque aún más elegante y el resultado es espectacular. Hilton, por su parte, quiere dar más protagonismo a joyas en plata y zapatos en blanco mientras Tracee Ellis prefiere salones en gris. Esta vez nos quedamos con la actriz de ‘Personal assistant’, que prescinde de otros accesorios y únicamente con la blazer consigue sacarle más partido a su look.

