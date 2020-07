Ser famosa y tener mucho dinero no significa necesariamente que aciertes en tus estilismos... De hecho, no tiene nada que ver porque hemos visto en esta sección cada modelito que hacía daño a los ojos.

De hecho, nosotros agradecemos que las celebrities no acierten a la hora de ir a una fiesta, estreno o sarao porque así tenemos carnaza para hacer esta sección.

Algunas son viejas conocidas de nuestro 'Peor vestidas de la semana' pero otras no la suelen frecuentar. Te mostramos a continuación el desastre de estilismo de algunas celebrities con los que estamos muy impresionados ¡para muy mal!

Kristen Stewart, pisando fuerte

Agencias

Ya es difícil que un diseño de Balenciaga siente mal, pero la actriz de ‘Crepúsculo’ lo consiguió y aún nos duele recordarlo: no era su estilo y se reflejaba en su pose y en el gesto. No sabía lucirlo y los zapatos sólo lo empeoraban.



Sofía Reyes, esas transparencias

Agencias

Con lo mona que es la cantante mexicana y vaya modelito feo que lleva. Ya sabemos que las transparencias vuelven a estar de moda, pero no son idóneas para todo el mundo: hay que saber llevarlas o se puede caer en la vulgaridad.

Rachel Zoe, érase un vestido…

Agencias

… A una mujer pegado, porque es lo que parece que le ha pasado a la estilista de las famosas de Hollywood con este modelito en amarillo. Para colmo, lleva collar y clutch maxi, cuando lo ideal hubieran sido complementos minimal.

Christina Ricci, al vuelo



Agencias

No entendemos muy bien la cola y el volantazo en el escote. El largo es perfecto y si hubiera sido palabra de honor, el diseño habría resultado maravilloso. Además, no debe ser cómodo moverse con este vestido por la alfombra roja.

Anna Paquin, entrar en cintura

Agencias

El vestido, firmado por Escada, no está mal en su conjunto, pero este escote no es el que más favorece a la oscarizada actriz (lo consiguió con tan sólo 11 años). El detalle del maxi cinturón también está un poco demodé.

Taylor Swift, entre volantes

Agencias

Este vestido mini tiene tantos admiradores como detractores. Nosotros lo tenemos claro: le sobran volantes y, si no fuera porque el color favorece el look angelical de la cantante, estaría suspensa. Eso sí, sus piernas son de diez.

