Las semanas de confinamiento han hecho que todos nos relajemos con los estilismos y apenas les hemos dado importancia la ahora de salir a la calle. Y algo se nos ha quedado muy dentro porque a veces salimos de casa hechos unas pintas... Y que lo hagamos nosotros con la excusa de que no nos reconoce nadie con la mascarilla puesta, pues tiene un pase, pero que lo hagan algunas celebrities consideradas iconos de estilo, es realmente sorprendente.



Y este es el caso de Olivia Palermo. La que fue una de las primeras influencers de moda lidera esta semana nuestro ránking de 'Peor vestidas' y mira que es sorprendentes pero su look no hay por dónde cogerlo. Pero la neoyorkina no es la única famosa que hemos visto hecha un cuadro. Sigue leyendo para ver qué otras celebrities comparten esta semana este dudoso honor.

Olivia Palermo, se lo pone todo

¡Qué gran decepción! Con lo estupenda que va siempre y que poco acertada estuvo en esta ocasión. Es tan fan de las tendencias que no dudó en ponérselo todo a la vez: chaqueta de plumas, camisa de lunares, falda larga y mules de flores.

Paz Vega, el lado oscuro

Los complementos, como el bolso amarillo, las maxi gafas y las sandalias romanas, están bien, pero nada más. El vestido largo tipo túnica, fluido, de escote en pico y manga larga seguro que es cómodo, pero no es de sus mejores looks.

Chiara Ferragni, perdida en la selva

Consigue sus sustanciosos contratos de publicidad por ser un referente en el mundo de la moda, pero también se equivoca... El look de camisa anudada de Versace con los pantalones negros extralargos está un poco pasado.

Iggy Azalea, para salir corriendo

En su primera aparición pública después de convertirse en madre, la cantante ha vuelto a las andadas. Lo del mono de manga larga súper ajustado con lunares en composición geométrica parece una broma. ¡Qué espanto!

Mariah Carey, a punto de explotar

Parece que se ha tragado un globo inflado que podría estallar en cualquier momento, pero no. Éste es su estado natural. Siempre va con ropa tan apretada que le sienta fatal. Debería cambiar de registro y probar con algo nuevo.

Lola Índigo, ¡átame!

La cantante es una artistaza, pero a la hora de vestir necesita un poco de asesoramiento. Este conjuntito está fenomenal para subirse al escenario, pero nada más. De su estilismo sólo nos gusta el peinado recogido.

