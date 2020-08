No hay manera. Con la cantidad de diseños que hay en el mercado y nuestras famosas se empeñan en elegir los mismos modelitos. ¿Todavía no saben que somos expertos ‘cazando’ clones? Y lo que más nos gusta… ¡comparando cómo los llevan unas y otras! Un simple complemento, un peinado o un maquillaje potente pueden levantarte el look pero también destrozártelo. Y ese es el caso de las celebs que han 'compartido' look esta semana.

Sigue leyendo y descubre qué famosos han coincidido llevando el mismo estilismo y que hemos descubierto mirando el archivo de fotos que es un tesoro.

Mira qué detalle es el que diferencia sus looks y vota cuál te gusta más.



Jourdan Dunn y Alessandra Ambrosio, un look brillante

Esto sí que es un auténtico duelo de titanes. Las dos modelos están impresionantes. Y no nos sorprende porque el vestido, firmado por Hugo Boss, es también espectacular. Por eso apuestan por él para una alfombra roja y en sendos eventos nocturnos. Aunque somos fans de la top brasileña, esta vez caemos rendid@s ante la elección de Jourdan. Mientras Ambrosio arriesga con un escote más pronunciado y marcando curvas con un maxi cinturón, la británica prefiere dar todo el protagonismo al vestido, que no necesita de muchos accesorios.

Amanda Seyfried y Lizzy Caplan, asimetría vintage

Este vestido, de la colección de otoño 2019 de Chloe, nos recuerda a la época dorada de las divas de Hollywood. En gasa y con bordados de flores en terciopelo negro, llama la atención su elegante asimetría. Este detalle hace que siente bien a todos los cuerpos, y por eso las dos actrices eligen el diseño para eventos de tarde o de noche. Los complementos son los que nos ayudan a decidir el mejor look, y en esta ocasión nos quedamos con la intérprete de ‘Mamma Mia!’ gracias a sus magníficos zapatos de tiras de colores de Christian Louboutin.

Anna Dello Russo y Lily Collins, toque infantil

A las nostálgicas de los dibujos animados les encantará esta sudadera de neopreno con el estampado de Bambi. A nosotros nos pasa lo mismo, sobre todo cuando vemos lo bien que sienta cuando se luce a modo de minivestido. Lily optó por complementos a juego: un clutch con el mismo estampado, también de Givenchy, y unas sandalias negras. La periodista de moda, mucho más original, le dio un toque personal con el cinturón de detalles metálicos, unos botines rayados y un bolso de piel de pelo, todo de la misma firma. Está ideal.

