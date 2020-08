Lo tenemos ya más que comprobado: dinero y estilo no van de la mano. Y son las celebrities las que nos lo confirman una y otra vez. Mira que tienen dinerito para comprar en las mejores marcas, para pagarse un estilista que las asesore pero ni siquiera así se salvan de pifiarla a lo grande con sus looks. Esta vez, la que se ha llevado la palma con un modelito que no sabemos bien por dónde coger ha sido Jennifer López. La actriz y cantante tiene estilazo de sobra pero hay veces que patina y así es como ha acabado encabezando nuestro ranking de peor vestidas.

Pero ojo que J.LO no está sola, le acompañan Diana Navarro, Greta Fernández, Kelly Brook, Zoe Kravitz y Christina Aguilera. Echa un ojo y dinos si tú crees que la cantante se merecía este primer puesto.

Jennifer López, toma mostaza

Gtres

Habíamos visto en la actriz y cantante un cambio positivo en su estilo, pero... Este vestido en tono mostaza es de lo peor. Tanto lazo, tanto volante, tanto brilli, tanta combinación de tejido. ¡Un auténtico horror!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diana Navarro, dando la nota

Gtres

Canta como los ángeles, pero qué poco acertada ha estado con este look Diana Navarro. El estilo pijama, tan de moda la temporada pasada, no es apto para todos. Si hubiera combinado la chaqueta y el pantalón con otras prendas, estaría aprobada.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Zoe Kravitz, 'fashion victim'

Gtres

Sí, es cierto que el estampado de lunares, tan español, es tendencia este verano, pero sin pasarse. La actriz, más bien bajita, se excedió con la falda sumamente larga y el top palabra de honor del mismo estilo y no nos convence. Con lo mona que es Zoe Kravitz...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Greta Fernández, vintage demodé



Gtres

La actriz siempre nos fascina con su estilo, pero en esta ocasión deja mucho que desear. Da igual que Greta Fernández apostara por un diseño de Chanel y que lo combinara con joyas de la misma firma, lo del pantalón y la falda juntos no lo vemos.

Christina Aguilera, con el color subido



Gtres

Lo de mezclar rosa y rojo, que hace un tiempo nos parecía espantoso, ha pasado a formar parte de las tendencias de las dos últimas temporadas. En este caso nos espantan las botas acharoladas, las uñas, el peinado… Vamos que Christina Aguilera ha estado a punto de robarle el primer puesto a J.LO.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Kelly Brook, saca las garras



Gtres



Cuando vimos a la actriz y presentadora británica con ese mono de trabajo de leopardo, combinado con unas zapatillas tan horribles, no dábamos crédito. Ni siquiera es válido para salir a dar un paseo. Kelly, no sabemos si esto se nos olvidará.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

















This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.