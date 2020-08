Llevar ropa cara no te libra de coincidir con otra persona en el mismo modelito (y a veces en la misma fiesta), y es que la variedad de ropa, aunque hay mucha, es limitada. Que se lo digan si no a todas estas famosas que os traemos en nuestra sección semanal 'Vestidas igual': ellas creen que son únicas e irrepetibles, pero nosotros, que no se nos escapa una, nos encargamos de bajarlas del guindo: son personas de carne y hueso ¡y ellas también a veces coinciden con los mismos looks! Así que ya sólo nos queda hacer una cosa: el 'pellejeo' opinando a quién le sienta mejor...

Bella Hadid y Adriana Lima

Agencias

Las dos modelos llevan el mismo diseño de la modista italiana Alberta Ferretti, pero la brasileña le da un toque personal con uno de los complementos: el cinturón. Mientras Bella, que lo lució en la pasarela, llevó uno más fino, para dejar todo el protagonismo a las transparencias de la chaqueta kaftán, Adriana prefirió combinarlo con uno más ancho y así darle un toque rock a todo el conjunto. A nosotros nos ha gustado más lo bien que le sienta a la hermana de Gigi, ya que aporta un poco de luminosidad a un estilismo demasiado oscuro.

Ali Larter y Lupita Nyong'o

Agencias

Stella McCartney nos sorprende con su apuesta por una colección en este peculiar tejido de jacquard con estampado de cocodrilo metálico. Ali, más clásica, opta por un vestido y lo combina con blazer también dorada y brillante. Lupita prefiere la versión del minoshort, con chaqueta de cuello de camisa al que añade zapatos dorados y un clutch en negro. Esta elección nos ha conquistado por ser más actual. Resultado: esta opción de a la actriz de la película ‘12 años de esclavitud’ la oportunidad de lucir el par de piernas más bonitas de Hollywood.

Kate Upton y Olivia Wilde

Agencias

Este diseño en 'nude' de Louis Vuitton, que combina las flores y las transparencias de tul, nos parece ideal para llevar a cualquier cóctel o como invitada a un evento. Sienta tan bien y es tan elegante, que el éxito está asegurado. El resto consiste en acertar o no con los complementos. La modelo elige mules en color blanco a tono con las flores. Pero queda mucho mejor la opción de la actriz de ‘House’: zapatos 'peep toe' en tono bronce. Su peinado vintage, recogido y con diadema, es también un plus a tener en cuenta que hace que nos decantemos por ella.

