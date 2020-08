Rita Ora y Dua Lipa, duelo de peor vestidas de la semana

Con la de pasta que tienen nuestras famosas, mira que es complicado vestir mal, porque a poco que contrates un buen estilista, te dejan de lo más apañada en un momentito. Pero algunas de nuestras famosas, a pesar de repetir una y otra vez en esta sección, no se cansan de ir hechas un cuadro. Porque se nos cansa la boca de decir que el dinero no hace el estilo, y a las pruebas nos remitimos. Esta semana, en la batalla de las famosas peor vestidas, traemos canelita en rama... y Rita Ora y Dua Lipa no son de lo peor. ¡Atentas, que vienen curvas!

Paris Jackson

Agencias

Lo suyo no es ser la mejor vestida en la alfombra roja, pero cuando va por la calle podría esforzarse un poco más. Si no le apetece ponerse un vestido de flores o unos cómodos shorts, lo aceptamos, pero con un aspecto tan descuidado, no.

Kelly Brook

Agencias

No es que esté horrorosa de la muerte, pero ver a la actriz así nos da una pereza horrible. No entendemos por qué va tan tapada, a ella que no le importa lucir escote. Con lo monísima que estaría con prendas más juveniles.

Ellie Goulding

Agencias

El top y las bermudas, que además son tendencia, valen, pero esas botas plateadas intergalácticas son lo peor. Tampoco nos encanta la cazadora tres tallas más grandes y un maquillaje en 'nude' que no favorece a la cantante inglesa.

Dua Lipa

Agencias

A la artista le gusta llamar la atención y es muy difícil verla con un look medianamente aceptable. El top hiperajustado con corte en el escote y esa cintura de rejilla no es lo más apropiado ni siquiera para una estrella del pop.

Bai Ling

Agencias

El rollo del vestido-camisón ya cansa. Hay que tener mucho estilo para no parecer vulgar y, a juzgar por esta foto, la actriz de origen chino carece de él. Es más, lo que más nos gusta es el gorro de cocinera, por divertido.

Rita Ora

Agencias

La cantante apuesta por una mezcla de prendas para componer un look setentero que no nos termina de convencer. Muy cargada de joyas, con anillos y multicollares. Demasiados accesorios para un look complicado.

