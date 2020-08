Lo de copiarse modelito empieza a convertirse en una costumbre entre las 'celebs' que, pese a sus intentos por lucir espléndidas, radiantes y divinas de la muerte, a veces se encuentran con la embarazosa situación de ver cómo una colega lleva el mismo vestido. Y eso que se supone que sus diseños son exclusivos...

Pero, ¿no tienen un estilista que les asesora, o entre ellos se confabulan para que sus clientas escojan el mismo diseño y vivan un momento "tierra, trágame"? En cualquier caso, a nosotros nos viene de maravilla para poder traeros las tendencias de la moda entre actrices, modelos, influencers... todas guapísimas siempre. Y, de paso, nos ayudáis a elegir a cuál le sienta mejor el modelito en cuestión.

En esta ocasión, las 'copiotas' son Kendall Jenner y Priyanka Chopra, Bella Hadid y Lily Rose Depp y Celine Dion y Olivia Palermo. ¿Puedes ayudarnos y decirnos a quién le sienta mejor? ¡Tod@s a votar!

Priyanka Chopra y Kendall Jenner

El vestido blanco de Ralph & Russo, de corte sirena y en distintos tejidos, resulta espectacular, y más si lo lucen cuerpos perfectos como los de la actriz india y la modelo. Les sienta tan bien a las dos que resulta difícil elegir, máximo cuando también coinciden con un peinado de cabello suelto y liso. Es por eso que sólo los complementos pueden marcar la diferencia. Nosotros nos quedamos con la hermana de Kim Kardashian, que acierta al añadir gargantilla y pendientes cortos de la firma Chopard, y que combina perfectamente con sandalias en plata.



Bella Hadid y Lily Rose Depp

Es difícil que un diseño de Chanel Alta Costura pueda sentar mal, y lo cierto es que las dos maniquíes lo lucen estupendamente. Sin embargo, nos gusta más la versión de Hadid en la pasarela con el total look de la firma. La hija del actor Johnny Depp y de Vanessa Paradis cambió los leggings y las botas por unos zapatos de pulsera. Está muy guapa, pero no resulta tan estilizada como la hermana de Gigi. Aunque las dos llevan un peinado con coleta, también nos gusta más el efecto pulido que le da Bella ante la informalidad de Lily.

Celine Dion y Olivia Palermo



La artista canadiense es fiel a los diseños de la casa de modas italiana Schiaparelli, de la que siempre se ha declarado fan. Esta vez apuesta por un look muy marcado en el que el corazón rojo se convierte en protagonista. Lástima que decida combinarlo con botas estilo mosquetero en el mismo color, porque con este detalle se ha cargado todo el outfit. Mucho mejor la socialité, que opta por el vestido y lo lleva con unos impecables zapatos en blanco. Las gafas de sol con cristales de colores y a tono con el clutch son el broche de oro a este estilismo.

