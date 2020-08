Copia el estilo a... Elsa Hosk

Paisley o de flores, tú eliges, pero este pantalón es, sin duda, la estrella del look. Combínalo con top blanco y complementos a tono. Añádele un make-up suave pero de los mismo tonos y ¡voilà! Ya tienes el modelito de Elsa Hosk para una tarde de compras o salir a tomar algo, porque ella, además, pasa de tacones: ¡Viva la comodidad con un buen par de zapatillas blancas, que pegan con todo! Y eso sí, lo más importante es, sin duda, la mascarilla. ¡No te la dejes en casa, que luego no queremos sustos!

Zalando Blusa Vero Moda zalando.es 21,59 € Comprar

Mango Pantalón estampado floral mango.com 25,99 € Comprar

Nike Nike Air Force 1 '07 White And Black Trainers Nike asos.com 90,00 GBP Comprar

SHEIN Croc Embossed Baguette Bag SHEIN shein.com 10,00 $ Comprar

Zalando BIG CHAIN NECKLACE - Collar zalando.es 12,99 € Comprar

Zalando Cinturón Anna Field zalando.es 12,95 € Comprar

Majorica Anillo Rock Star majorica.com 25,00 € Comprar

Lancôme Paleta de Sombras Hypnose de Lancôme en el tono 12, Rose Fusion pacoperfumerias.com Comprar

Laca de uñas OPI Laca de uñas OPI OPI primor.eu 9,95 € Comprar

BB Cream BB Cream DNA Sun Resist de Anne Möller age sun resist crema bb spf50+ 50 ml marvimundo.com 13,81 € Comprar

Nuestros favoritos Vestido de lino Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla 100% algodón Oscar Apparels Pack 5 x 10,98 € Blusa Amitie 39,99 € - 11,99 € COMPRAR Bandolera Cortefiel 49,99 € - 17,99 € COMPRAR Crema ácido hialurónico Satin Naturel 18,97 € Masajeador anticelulítico Ardes 78,90 € - 38,31 € Endurecedor de uñas Química Alemana 20,90 € Crema corporal Elizabeth Arden 16 € - 12,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io