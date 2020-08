Después de enseñarnos con mucho ilusión su nueva casa, ahora muestra sus truquitos de belleza.

Estela Grande estrena glúteos tras someterse a un nuevo retoque estético: La ex mujer de Diego Matamoros se ha sometido a una novedosa técnica de calor y modelación.

Estela ha utilizado su canal de 'Mtmad' para demostrar que se puede estar ideal sin pasar por quirófano (quizá sea una indirecta a su ex marido, que ahora parece haberse aficionado a los retoques de la mano de su chica, Carla Barber, pero mejor dejamos eso a un lado), así que ha compartido con sus seguidores sus mejores truquitos, aunque no lo ha hecho sola... Junto a su maquilladora favorita, Estela Grande ha hecho una especie de tutorial de maquillaje para lograr una mirada felina sin necesidad de hilos tensores, lograr unos labios gruesos sin ácido hialurónico... ¡Apunta estos 'tips' para parecer una auténtica estrella sin cirugías!

El primer paso siempre es hidratarse bien la cara: "Hidrataos para que la base fije bien, puede ser la que tenéis por casa", explica. "Vamos a hacer un maquillaje super natural pero con 'cat eyes". Posteriormente se aplica unos polvos efecto 'buena cara' para quitar los brillos y mejorar su aspecto y después unos polvos de sol para simular un bronceado en la piel. El siguiente paso para retocar la nariz sin pasar por quirófano es sencillo... ¡Aplicar polvos oscuros en los laterales! Así conseguirás el efecto óptico de una nariz más afinada.

mtmad

Otro truco infalible es resaltar el pómulo con iluminador, ¡apúntalo! Y lo más importante... Para una mirada fulminante: ¡Cat eye! El ojo de gato es un trucazo para lograr una mirada impactante.

mtmad

Marcar bien las cejas, tapar granitos o imperfecciones... ¡Y listo! Un maquillaje natural y con un resultado de 10. Antes de terminar, para hacer los labios más gruesos, basta con poner iluminador en el borde y perfilarlos muy bien, incluso saliendonos un poquito de nuestro borde.

