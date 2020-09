Lo de copiarse modelito empieza a convertirse en una costumbre entre las 'celebs' que, pese a sus intentos por lucir espléndidas, radiantes y 'divinas de la muerte', a veces se encuentran con la embarazosa situación de ver cómo una colega lleva el mismo vestido. Y eso que se supone que sus diseños son exclusivos...

Pero, ¿no tienen un estilista que les asesora o entre ellos se confabulan para que sus clientas escojan el mismo diseño y vivan un momento "Tierra, trágame"? En cualquier caso a nosotros nos viene de maravilla para poder traeros las tendencias de la moda entre actrices, modelos, influencers... todas guapísimas siempre. Y, de paso, nos ayudáis a elegir a cuál le sienta mejor el modelito en cuestión.

En esta ocasión, las 'copiotas' son Julianne Moore y Lauren Santo Domingo, cuajadas de plumas; Candice Swanepoel y Michelle Dockery, con un modelazo de Peter Pilotto, y el diseño de transparencias de la modelo Alessandra Ambrosio y Padma Lakshmi. ¿Puedes ayudarnos y decirnos a quién le sienta mejor? ¡Tod@s a votar!

Julianne Moore y Lauren Santo Domingo

Hay que reconocer que este vestido de Calvin Klein, sin mangas y confeccionado a base de plumas de colores sobre tela de raso, no es nada fácil de llevar y sólo es apto para ocasiones muy especiales. La empresaria y cofundadora de Moda Operandi, el portal de preventa de marcas de lujo, acierta de pleno cuando lo combina con pendientes de aro y zapatos transparentes. Nos gusta mucho más que los complementos elegidos por la actriz de ‘Siempre Alice’, que prefiere no arriesgar y opta por el estilo clásico de sandalias blancas y pendientes combinados.

Candice Swanepoel y Michelle Dockery

Nos encanta este vestido de cóctel de Peter Pilotto, en gran parte por su original escote geométrico. La modelo y uno de los ángeles de Victoria’s Secret está guapísima con su tono de bronceado, que realza con los colores fuertes del estampado. Además, Candice se recogió el cabello con un moño suave y eligió como complementos unos pendientes ‘minimal’. La actriz de ‘Downton Abbey’ sí que llevó un ‘clutch’ caja y pendientes largos. Se equivocó con los zapatos en rojo, con los que no resulta tan elegante como la modelo con sus ‘stilettos’ en negro.

Alessandra Ambrosio y Padma Lakshmi

Las comparaciones no son fáciles y si, como en esta ocasión, una de las protagonistas es la atractiva modelo brasileña, la cosa se complica. Es cierto que a la también modelo y presentadora india, ex mujer del famoso escritor Salman Rushdie, le sienta de maravilla el vestido largo de corte sirena y con escote palabra de honor firmado por Zuhair Murad. Sin embargo, una vez más preferimos a Ambrosio, guapísima con su habitual melena semirrecogida y pendientes largos. Su gran acierto es elegir la versión con tirantes, más favorecedora.

