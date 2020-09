Esta es una de esas secciones que sabemos esperáis con ganas todas las semanas y es que nos da para comentar con los compañeros y amigos durante un ratito. Imaginamos que para la famosas, el verse entre las peor vestidas de la semana debe ser un palo, pero oye, a ver elegido mejor el modelito para salir a la calle.

Y es que no entendemos cómo cada semana las celebrities patrias como de fuera de nuestras fronteras nos dan motivos para incluirlas en este ranking con sus modelitos imposibles. Y si no, analizad atentamente el extrañísimo look que ha elegido Phoebe Price para jugar al tenis. ¿Nos puede dar alguien un buen motivo para hacer deporte vestida de esa guisa? Pero ella no ha sido la única en sorprendernos para mal con su estilismo estos días. Sigue leyendo y descubre qué famosas van hechas un cuadro.

Phoebe Price, look patriota

La actriz estadounidense, más conocida por sus extravagancias que por su trabajo, lo ha vuelto a hacer. Nunca habíamos visto a nadie así en una cancha de tenis: gafas con brilli brilli, vestido ajustado cut out, zapas y pamela. ¿En serio?

Ellie Goulding, entre fantasmas

Por más que lo miramos, no entendemos el estilismo de la artista inglesa. ¿A qué se deben esas bermudas y ese crop top, tan de sport, debajo de un vestido transparente? Y, para colmo, las zapatillas. Esta mezcla de estilos no funciona.



Kylie Minogue, la iluminada

Los tonos flúor son de agradecer en verano, porque animan y realzan el bronceado… pero en pequeñas dosis. La cantante australiana se pasó con este vestido de gasa en verde fosforito y encaje negro.

Miley Cyrus, tápame, tápame

Tan pronto la vemos dándolo todo en los escenarios, que nos sorprende con un look así de recatado. No nos gustan los excesos, pero tampoco que te vistas como si fueras disfrazada de algo que no eres. Ante todo, personalidad.

Sarah Paulson, camuflada

Entre el vestido camisero, que le llega hasta los pies, la pamela y la mascarilla, casi no reconocemos a la actriz de la serie ‘American Horror Story’. Sabemos que hay que protegerse contra el virus, pero sin perder estilo, por favor.

Scarlett Johansson, ¿Ibiza mix?

Lo del vestido midi, estilo lencero e ibicenco, nos parece muy bien. Pero la próxima vez la actriz debería buscar uno de su talla. Eso y sonreír un poco más. Está irreconocible y, por mucho que disfrute de las vacaciones, tiene que cuidarse.

