La artista no tiene problema a la hora de jugar con su imagen.

Rita Ora se ve divina y le encanta. La polifacética actriz y cantante ha decidido someterse a un pequeño cambio de look, mínimo pero de lo más favorecedor. La artista demuestra así que, a veces, no hace falta someterse a un cambio de imagen drástico, sino que con un nuevo y pequeño detalle puedes marcar la diferencia. En esta caso, lo que ha hecho Rita Ora es tan simple como pasarse al flequillo, pero lo ha hecho tan bien que ha triunfado. La británica ha decidido enmarcar su atractiva melena rubia con un flequillo largo muy bien trabajado que le da un aire distinto y le sienta de maravilla.

Instagram

La cantante está muy contenta con el resultado, tanto que no ha podido evitar compartirlo en redes y presumir de él durante un storie en el que no para de jugar moviendo la cabeza de un lado al otro y coqueteando con la cámara. “Olvida este post pero me encanta mi pelo” escribe Rita junto a ese vídeo en el que aparece dentro de un coche alardeando de su nuevo flequillo.

Además, Rita Ora también ha subido varias fotografías de ese mismo momento donde se puede apreciar, desde distintos ángulos, cómo ha quedado su nuevo peinado con flequillo. La artista ha optado por un flequillo largo con raya a un lado que, aunque le cubre un poco los ojos, enmarca una melena rubia trabajada con grandes ondas para darle mucho volumen y movimiento. Si te apetece un aspecto sexy, este peinado es sin duda para ti.

Instagram Rita Ora

Mira que son muchas las ocasiones en las que le hemos dado un buen tirón de orejas a la cantante de 29 años por culpa de las pintas tan extravagantes que luce a menudo, pero esta vez reconocemos que va muy mona gracias a su nuevo flequillo. Esto es porque nos estamos centrando en su pelo que si nos centramos en su estilismo la historia es otra... Mejor esta vez no comentamos el momento combinar calcetines con escotazo de vértigo, ni los kilos y kilos de anillos y pulseras que lleva.

