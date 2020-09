La técnica del 'brushing' perfecto: así puedes conseguir la codiciada melena de Jennifer Aniston

Estar siempre bien peinada se puede conseguir. Consiste en probar. Hazte con un secador bueno y el cepillo adecuado al resultado que quieras lograr. Parece fácil, pero no lo es. Los expertos de Beter nos lo aclaran: los peines de tipo 'detangling' (con púas de plástico fino) desenredan sin dar tirones y están indicados para cabello encrespado; los térmicos de cerámica (redondos) permiten un secado profesional y alargan la duración del peinado; los redondos de madera con cerdas de jabalí son ideales para dar volumen y movimiento; los llamados esqueleto son para desenredar y los padel -o paleta-, para trabajar cabellos largos sin generar electricidad.



De esto, seguramente sepa mucho Jennifer Aniston, porque si hay una melena envidiada en Hollywood, es la de la simpática protagonista de ‘Friends’. Pese a llevar mechas, y por su trabajo tener que cambiar a menudo de peinado, siempre luce impecable y, sobre todo, muy sana. Pero no sólo es necesaria una buena herramienta: también un buen producto que nos ayude a conseguir el efecto deseado.

Indispensable

Un buen secador es básico para un perfecto peinado. Busca que tenga una potencia alta (2.400 w), como los profesionales. También conviene que puedas elegir temperatura y velocidades, que tenga ráfaga de frío para fijar el peinado, rejilla desmontable para una fácil limpieza y acondicionamiento iónico que reduzca el encrespamiento y potencie el brillo, como el Remington Pro Luxe edición Midnight, que ha obtenido el Premio Victoria de la Belleza, avalado por los consumidores en una prueba a ciegas. Úsalo primero a temperatura alta y a baja potencia para quitar el agua; luego, aún a alta temperatura, sube la velocidad para moldear con facilidad y termina con aire frío para fijar la forma deseada. Éste es un truco infalible para que te dure el peinado.

Amazon Remington AC9140 PROluxe - Secador de Pelo Profesional, Secador Iónico, Difusor y Concentrador, 2400 W, Rosa Remington amazon.es 60,19 € Comprar

Cuida el largo

Si te preguntas por qué no te crece el pelo, quizá es porque no lo cuidas como deberías. No lo cortas cuando no está sano, no usas gomas antirotura ni te aplicas productos que fortalezcan la raíz y cuiden las puntas.

Amazon Oihxse – Juego de tijeras de peluquería para mascotas, tijeras de peluquería para hombres, mujeres, niños, juego de cortapelos con capa de peluquería, clips de peine, funda, juego de corte mejorado Oihxse amazon.es 19,86 € Comprar

L'Oréal Paris Dream Long Crema Stop Tijeras Elvive, L'Oréal paris primor.eu 3,99 € Comprar

Redenhair Redenhair Champú Regenerativo 250ml Redenhair mifarma.es 14,85 € Comprar

Kérastase Resistance Thermique Extentioniste Crema Reparación Kérastase primor.eu 21,59 € Comprar

Sephora Coletero Invisibobble Invisibobble sephora.es 3,00 € Comprar

Contra el calor

Para un peinado pulido y una melena con brillo es indispensable que uses un protector térmico antes de comenzar a secarte, especialmente si vas a pasar una plancha. Estos productos evitan algunos de los efectos de ese calor excesivo que destruye la queratina, degrada el color, deshidrata tu cabello y daña la cutícula.

Matrix spray termoactivo Matrix notino.es 8,00 € Comprar

El cepillo adecuado



Dicen que para gustos están los colores, pero en cuestión de herramientas para el cabello, más que por la estética déjate llevar por el resultado que desees.

Beter Cepillo Desenredante Elipsi, de Beter Beter amazon.es 11,56 € Comprar

The body shop Peine para Rizos Naturales the body shop thebodyshop.com 8,00 € Comprar

Kaiercat Cepillo Kaiercat® de cerdas de jabalí Kaiercat amazon.es 13,99 € Comprar

Olivia Garden Olivia Garden Eco Ceramic Soft - Cepillo, 20/40 mm Olivia Garden amazon.es 23,43 € Comprar

Termix Termix Cepillo de pelo neumático para desenredar, color negro, con mango antideslizante y fibras gruesas y resistentes Termix amazon.es 7,93 € Comprar

Tangle Teezer Cepillo para el pelo The Wet Detangler de Tangle Teezer - Rosa Millennial Tangle Teezer lookfantastic.es 14,95 € Comprar

Italian Design Italian Design CEPILLO RECICLABLE PLANO Italian Design amazon.es 9,90 € Comprar

