¿Te imaginas llegar a una fiesta y que otra invitada lleve el mismo look que tú? Decía la editora de moda Anna dello Russo que eso no te hace quedar como falta de originalidad, sino de tener buen gusto, pero ahora este cuento se lo tiene que aplicar ella, porque ha llevado el mismo vestido (no a la misma fiesta, of course) que otra famosa: la actriz Kristen Stewart. Y no han sido las únicas. Con lo fácil que es contratar un estilista que sepa de estas cosas... porque claro, ahora, con dos famosas y un mismo vestido ¡las comparaciones son odiosas! Pasen, vean y voten: ¿a quién le sienta mejor el mismo modelito?

Laura Dern y Freida Pinto

Este vestido, un diseño de corte retro de Bottega Veneta, puede hacerte parecer mayor si no lo combinas adecuadamente. La actriz de ‘Big little lies’ optó por un estilo minimalista y prescindió de bolsos o grandes joyas. Los zapatos de pulsera fueron su único accesorio y el resultado es perfecto. Freida prefirió llevar el cabello recogido, marcar curvas con cinturón y añadió, además, zapatos de plataforma en negro y dorado, a juego con el vestido. Este look nos parece un poco excesivo y nos quedamos con la elegante simplicidad de Laura.

Nina Dobrev y Helen Mirren

A pesar de que a ambas las separan 43 años (Helen tiene 75 y la intérprete de ‘Crónicas vampíricas’, 32), las dos actrices eligen el mismo vestido. De la firma Prabal Gurung, el blanco y los volantes son los claros protagonistas de este diseño. Por fortuna, la elegancia jamás ha estado reñida con la edad y, en esta ocasión, la experiencia en la alfombra roja también cuenta. Lo sentimos por Nina Dobrev, pero una vez más nos rendimos ante el saber estar de la oscarizada actriz de ‘The Queen’. Es todo un acierto llevar el cinturón mucho más fino.

Kristen Stewart y Anna dello Russo

Un vestido de Chanel es siempre una obra de arte, pero llevarlo no significa que seas la más guapa de la fiesta. Aunque a la actriz de la saga ‘Crepúsculo’ no le sienta del todo mal este modelo con falda de volantes en blanco roto, no puede defenderlo de la misma forma que la conocida periodista y editora italiana, que además es un icono de moda y ya se sabe todos los trucos de estilo. Para empezar, el peinado de Kristen es bastante mejorable, y el de Dello Russo es impecable. Su pose es también más acertada y la pedicura en negro favorece mucho al conjunto del look.

