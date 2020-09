Emily VS Zendaya: ¿a quién le sienta mejor el mismo vestido en esta batalla de famosas?

Lo de copiarse modelito empieza a convertirse en una costumbre entre las 'celebs' que, pese a sus intentos por lucir espléndidas, radiantes y 'divinas de la muerte', a veces se encuentran con la embarazosa situación de ver cómo una colega lleva el mismo vestido. Y eso que se supone que sus diseños son exclusivos...

Pero ¿no tienen un estilista que les asesora, o entre ellos se confabulan para que sus clientas escojan el mismo diseño y vivan un momento "Tierra, trágame"? En cualquier caso a nosotros nos viene de maravilla para poder traeros las tendencias de la moda entre actrices, modelos, influencers... todas guapísimas siempre. Y, de paso, nos ayudáis a elegir a cuál le sienta mejor el modelito en cuestión.

En esta ocasión, las 'copiotas' son Katy Perry y Coco Rocha, muy 'leopardesas'; Emily Ratajkowski y Zendaya, con el mismo modelazo pero en diferente color, y Charlize Theron y Kaia Gerber: una lo lució en pasarela y la otra en una 'red carpet'... ¿Puedes ayudarnos y decirnos a quién le sienta mejor? ¡Tod@s a votar!

Katy Perry y Coco Rocha

Agencias

Mientras la cantante, madre junto a Orlando Bloom de su primera hija, va poco a poco recuperando su figura, nosotros queremos recordarla con este diseño animal print del modisto siciliano Fausto Puglisi que le sentaba tan bien. Siempre sexy, Katy eligió el modelo corto y lo combinó con sandalias y un favorecedor recogido de coleta con flequillo. Prácticamente el mismo que llevó la modelo, con la diferencia de que, en esta ocasión, la opción del vestido largo con botines nos parece mucho más acertada para una alfombra roja.

Emily Ratajkowski y Zendaya

Agencias

Nos encanta este modelo jumpsuit con pantalones culotte de la firma Solace London, lo cual no significa que sea apto para todos los mortales. La actriz eligió el diseño en color negro y unos zapatos blancos, abotinados y con cordones, que nos parecen ideales. Sin embargo, nosotros preferimos la versión en verde militar que llevó la modelo, mucho más tendencia. Como complementos, Ratajkowski, además de las sandalias, sólo lleva un pulsera minimal. Zendaya, en cambio, se complica y equivoca añadiendo un collar doble, además de varias pulseras.

Charlize Theron y Kaia Gerber

Agencias

Este look de Saint Laurent ha gustado mucho a las más fashionistas porque el pantalón corto de piel se cuela entre las tendencias que más veremos en la calle. Aunque la modelo e hija de Cindy Crawford lo llevó en la pasarela con la camisa abierta y está estupenda, nosotros nos quedamos con la top y actriz australiana. También apostó por un escote que no resulta tan exagerado y es perfecto para llevar en el día a día. Además, Charlize prescindió del collar largo y los pendientes y consiguió en conjunto un estilismo minimalista más fácil de llevar.



