Ya está aquí, ya llegó la sección más esperada de la semana. Y es que cómo nos gusta un critiqueo al estilo de los famosos para qué lo vamos negar. Porque las celebrities tienen mucho dinero en la cuenta corriente, pero eso no siempre se traduce en tener también mucho estilo en el vestidor. El mejor ejemplo nos lo ha dado esta vez Jennifer López que se ha paseado por la calle con un chándal, de marca sí, todo hay que decirlo, pero qué chandal... La actriz lleva una colección de arcoíris puestos encima y por si fuera poco lo ha combinado con una mascarilla a juego y con un vaso que no sabemos bien cómo definir. Obvio que con esas pintas, J.LO se ha ganado a pulso el primer puesto de peor vestida de la semana. Pero ojo que sus contrincantes se lo han puesto difícil.

Jennifer López, a tope de arcoíris

Gtres

Por mucho que el conjuntito tie-dye que lleva la estrella sea de Ralph Lauren y cueste más de 200 euros, no termina de convencernos. Si al menos eligiera combinar cada prenda por separado, el resultado sería muy distinto. Jennifer López nos has extasiado con tanto color.

Angelina Jolie, estilo saco

Gtres

Lo de la combinación de colores lo tiene muy bien aprendido y nos encanta, por eso no le ponemos un suspenso. ¿Pero era necesario elegir maxi prendas tres tallas más grandes? Querida Angelina Jolie, esta vez no estás entre nuestras favoritas.

Ariana Grande, ¿frío yo?

Gtres

Una cosa es llevar el crop top con una blazer abierta, pero ¿con un plumífero? No entendemos nada. Si la cantante pretende ser la más sexy, lo único que ha conseguido es un look vulgar. Bueno, ¡y entrar en esta sección!



Amber Rose, para salir corriendo

Gtres

Puede que con la mascarilla y las gafas la cantante pretendiera pasar desapercibida. Pero su sudadera y, sobre todo, esas mallas hiperajustadas son inconfundibles. ¿Se miraría antes al espejo? Porque mira que le sientan mal…

Chris Pine, recién levantado

Gtres

Ha sido ver al modelo y actor de la saga de ‘Star Trek’ con estas pintas y no nos lo podíamos creer. Está irreconocible: esa camisa, que más que de estilo pijama creemos que es realmente el pijama, con bermudas y mules. ¡Es un horror!

Abigail Breslin no vive en su talla

Getty

Jamás olvidaremos su interpretación como Olive en ‘Little Miss Sunshine’… y tampoco sus apariciones en la alfombra roja. El vestido de cuello alto y cut out por encima de la cintura es un espanto. ¿En qué estaría pensando?

