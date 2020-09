Con el otoño a la vuelta de la esquina, ya apetece llenar nuestro armario de prendas nuevas siguiendo las tendencias que prometen arrasar esta temporada. Una de ellas es la camisa, una prenda básica de siempre pero que regresa de nuevo con fuerza, sobre todo si tienes la maestría de combinarla con acierto. Quien puede presumir de esa maestría a la hora de combinar con mucho estilo una camisa es Jessica Alba. La actriz nos ha conquistado eligiendo un modelo de camisa colorida y con personalidad, pero cuando de verdad nos ha enamorado es al ver cómo la combinaba consiguiendo un resultado ideal.

Copia este look con una estilosa camisa de rayas que es la protagonista de un look deportivo perfecto de cara al otoño.

Gtres

Si quieres conseguir el look de Jessica Alba te lo ponemos muy fácil porque lo te traemos 'desmenuzado' prenda por prenda, complementos incluidos para que no te falte de nada. Y ojo que también te proponemos hacerte con una mascarilla monísima para que a tu estilismo no le falte de nada y, por supuesto, no salgas a la calle sin cumplir con las medidas de seguridad necesarias en estos tiempos.



Camisa de rayas de GAP GAP zalando.es 19,95 € Comprar

Pantalones LostInk Lost Ink zalando.es 29,59 € Comprar

Pull&Bear Zapatilla detalle talonera Pull&Bear pullandbear.com 19,99 € Comprar

Mochila negra Coofit COOFIT amazon.es 32,99 € Comprar

Quay Australia Gafas de Quay Australia Quay Australia quayaustralia.es 58,00 € Comprar

Mr.pajarita Mascarilla Rosa Paisley mrpajarita.es 6,95 € Comprar

