Durante el confinamiento las clases de yoga online han sido un éxito por lo que, tanto si comenzaste en ese periodo, como si no sucumbiste a lo que hizo la mayoría, te aconsejo hagas un parón de diez minutos en tu jornada laboral para hacer unos ejercicios de yoga. Da igual si estás teletrabajando en casa como si te encuentras en la oficina, no hay excusa para no sacar diez minutos y ponerte en forma. Sigue estos sencillos consejos de cómo hacer yoga mientras trabajas.

El yoga es una disciplina milenaria que fortalece cuerpo y mente debido a que prepara el cuerpo para la meditación y te enseña el vivir centrado en el “aquí y ahora”, te enseña a disfrutar del momento y a sumar segundos a la vida.

Párate, aleja tu silla de la mesa, céntrate en esos minutos en tu práctica de yoga. Coloca tus pies en paralelo sin tensión, calienta las manos frotando una con la otra y ponlas en los ojos dejando un ligero hueco, a modo de cuenco. Deja que el calor de las manos llegue a los ojos, después haz un rápido parpadeo de unas 15 repeticiones y vuelve a depositar tus manos en los ojos. Termina masajeando la frente desde el centro hacia fuera y desliza tus dedos sobre la sien.

Inhala creciendo estirando el cuerpo y échate sobre tus rodillas, apoyando el pecho en los muslos deja los brazos colgados agarrados de los codos y notarás que tu espalda se estira, sentirás además que los trapecios que siempre están tan contracturados se sueltan, mantén esa postura 5 respiraciones.

Levántate con cuidado y haz una torsiones, para ello, desde esa posición sentada con la espalda erguida muévete girando, pon la mano derecha sobre la rodilla izquierda y gira tu cuerpo ayudándote con la otra mano. En esa posición, quédate 5 respiraciones y vuelve al centro para ir el otro lado.

Levántate y haz la postura del árbol, requiere concentración para mantener tu cuerpo recto y erguido, con el abdomen apretado y la pelvis hacia dentro, los brazos a los lados estirados, cierra los ojos y respira 5 veces. Desde esa posición y con los brazos estirados apóyate en la mesa haciendo una L con tu cuerpo, así notarás un estiramiento más intenso.

Por último, vuelve a sentarte y coloca un tobillo en la rodilla contraria y échate hacia delante para abrir las caderas y estirar los músculos del glúteo, y después lo haces con la pierna contraria.

Cuando termines da las gracias por haber disfrutado de esos minutos, por tener trabajo y verás la vida de otro color o por lo menos la verás con los músculos más relajados.

