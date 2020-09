No vamos a mentiros. El que hayan vuelto los saraos y entregas de premios a nuestras vidas nos ha provocado un regustillo por dentro a la altura de ver una prenda de firma con un descuento del 80%.

Y es que aunque las mascarillas ya son un complemento más de nuestra vida y las estrellas que acuden a los eventos sólo se la quitan para posar en la alfombra roja de turno, ya empezamos a tener material fresco de looks imposibles que algunas celebrities han elegido para ir a ellos.

Así, estos días hemos visto pasar a muchas estrellas por los MTV Video Music Awards, en los que Lady Gaga no nos decepcionó con sus extraños modelitos o en el Festival de Málaga, donde nos han regalado algún que otro tropezón estilístico (no te pierdas el modelito de Ana Fernández).

Sin embargo has sido lejos de una fiesta donde tenemos a la ganadora al título 'Peor vestida de la semana'. Bella Hadid nos ha conquistado en el mal sentido con su look deportivo de lujo... Con lo fácil que lo tiene para ir mona y mira que se empeña en ir hecha un cuadro.

Sigue leyendo y descubre qué otras famosas no han acertado con sus estilismos estos días.

Bella Hadid, ¿deporte de lujo?

Agencias

Una camiseta de Alexander Wang de 240 € y un bolso de Louis Vuitton de edición especial no pueden llevarse con un look de cabello recogido con una pinza. Para andar por casa, vale, pero en la calle es imperdonable hasta para una top.

Lady Gaga, look futurista

Agencias

Como no podía ser de otra manera y siempre dando la nota, la cantante eligió este asombroso abrigo plateado para acudir a la última gala de los MTV. La burbuja en la cabeza a modo de mascarilla, fue lo peor … ¡qué incómodo!

Sofía Carson, todo al rojo

Agencias

Observando la delgadez de la actriz nos da apuro verla con este vestido que, seguro, pesa más que ella. La parte positiva, si la hubiera, sería que puede dejar el vaso de agua (o la copa) apoyado sobre la cintura, con semejante volumen…

Kendall Jenner, estampada

Agencias

Acostumbrados a ver a la modelo brillar en las pasarelas y en la alfombra roja, este look de dos piezas nos supera. Si al menos hubiera combinado el top con otro pantalón o falda, el resultado habría sido muy distinto.

Ana Fernández, papiroflexia

Agencias

La actriz española acertó con el color amarillo de este dos piezas, pero hay que reconocer que no es de sus mejores estilismos y resulta poco apropiado para una alfombra roja. Una pena, porque la gargantilla tampoco luce demasiado.

Nicole Richie, verde que te quiero verde

Agencias

El color es perfecto, pero eso de cortito por delante y larguito por detrás sólo lo vemos para los vestidos asimétricos, pero no con semejante cola. Difícil de llevar y apto sólo si vas a posar para hacerte la foto.

