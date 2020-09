Mira que hay modelitos en el mundo de la moda para elegir, pero las famosas insisten en vestirse igual. Que nos pase a nosotros con ropa de marcas asequibles, pues vale, pero ellas que tienen estilistas y todo a su alcance, no tiene perdón.

Esta semana hemos vuelto a encontrar pruebas gráficas de varias celebrities con el mismo look y por supuesto, no se nos han pasado por alto. Entre ellas la siempre perfecta Selena Gomez, que ha coincidido llevando el mismo mini vestido rojo que también le gustó a Lucy Hale.

El vestido es ideal y podría ser un básico al siempre clásico 'Little Black Dress' y por eso no nos extraña que haya dos famosas que lo hayan llevado. Sigue leyendo para ver qué otras celebrities han ido vestidas igual.

Selena Gomez y Lucy Hale, las damas de rojo

Agencias

Este minivestido en el color de la temporada y firmado por Dior ha sido uno de los más solicitados de la firma francesa. La cantante y la actriz lo lucen de maravilla, pero la manera de posar de Selena es impecable y hace que sea nuestra favorita. Otro punto más a su favor es el peinado, un recogido con moño bailarina y raya al medio que deja al descubierto el rostro y que le sienta de maravilla. En cambio, la intérprete de ‘Pretty Little Liars’, que se emite actualmente en la plataforma Netflix, complementa con unas sandalias que no estilizan sus piernas tanto como los zapatos de Selena.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Victoria Justice y Kate Upton, de una pieza

Agencias

Este mono estampado de Diane Von Furstenberg no es una prenda fácil de llevar. En este caso hay que cuidar mucho los complementos. Claramente, la ganadora del duelo es Victoria Justice porque ha sabido elegir mejor sus accesorios. Es más, nos encanta su cinturón fajín de piel que marca curvas y hace tipazo. La modelo prefiere prescindir de él, y no nos parece del todo mal, pero los stilettos en tono gris y el clutch a juego son muy poco acertados: la próxima vez debería arriesgar más y combinar con accesorios menos formales.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Rachel Weisz y Rachel Zoe, cuestión de escote

Agencias

Además del nombre, la actriz y la diseñadora comparten su gusto por la moda. Weisz, con una versión de escote palabra de honor y Zoe con manga larga, las dos eligen un diseño de Lanvin con estampado y color muy otoñales. Sin desmerecer el resultado de la que además de diseñadora es estilista de las famosas de Hollywood, nos quedamos con la actriz de ‘La favorita’. Mucho más sexy con el peinado retro, ideal para llevar con este vestido, sin ningún accesorio en el escote y sólo con una magnífica pulsera de diamantes en su muñeca.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io