Esta semana hemos recuperado el mítico vestido del diseñador Fausto Puglisi qe fue un caso de éxito entre las celebrities para ir a un fiestón. Y es que además de ser llamativo, tenía muchas posibilidades. El problema viene que las famosas lo llevaron hasta la saciedad y al final nos hartamos un poco de verlo. Aún así, hoy lo recordamos porque es un vestidazo que tanto en negro como en blanco era 'especial'.

Las encargadas de llevarlo fueron Rita Ora y la modelo alemana Heidi Klum, pero ellas no fueron las únicas estrellas del mundo del corazón en llevar el mismo modelito. Sigue leyendo y descubre qué famosas coincidieron con un look calcadito.

Heidi Klum y Rita Ora, cuestión de color

Este modelo de Fausto Puglisi es uno de los más sexys y atrevidos que hemos visto sobre la alfombra roja. La modelo y presentadora alemana lo luce en color negro y corto con un ‘cut out’ muy estudiado. La cantante, por su parte, prefiere la versión larga y en blanco, pero con una abertura lateral que se suma a los ya numerosos cortes del diseño. El resultado es mucho más hortera y vulgar. Tampoco ayuda un maquillaje poco natural con un rojo de labios como protagonista. Sin ser un vestido elegante, lo cierto es que lo lleva mucho mejor Heidi.

Gigi Hadid y Sienna Miller, escote asimétrico



Una sobre la pasarela y la otra en la alfombra roja, las dos llevan a la perfección este modelo asimétrico del diseñador Marc Jacobs. Aunque la actriz y modelo inglesa es muy estilosa, en esta ocasión gana el duelo la top estadounidense, embarazada ahora de su primer hijo. Gigi, que mide 1,79 metros de estatura, es más alta que Sienna, de 1,65, y el vestido le queda más ajustado y más corto, lo que permite lucir las sandalias, también del mismo diseñador. El cabello recogido en un moño de estilo romántico es ideal para lucir la asimetría del escote.

Reina Letizia y Kylie Jenner, look invernal

Este abrigo tricolor de Hugo Boss es uno de los favoritos de la Reina, y ya lo ha lucido en varias ocasiones. Esta vez lo combina con un conjunto de falda y suéter ideal. No podemos decir lo mismo de la hermana pequeña de Kim Kardashian. Kylie elige el diseño idéntico, pero prefiere la versión sport y lo lleva con zapatillas acordonadas. Aunque su peinado recogido en trenzas es divertido y muy favorecedor, a nosotros nos gusta mucho más el estilo de Letizia que, con mucho acierto, prefiere llevar salones en tono marrón.

